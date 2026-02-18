「売却は現実的」マンUがバルサの主力引き抜きへ約66億円のオファーを準備と現地報道！
バルセロナの主力DFが、来シーズンからプレミアリーグに活躍の場を移すかもしれない。 スペインメディア『FICHAJES.NET』は、マンチェスター・ユナイテッドがバルサに所属するスペイン代表DFアレハンドロ・バルデ獲得に向け、4000万ユーロ（約66億円）のオファーを検討していると報じた。 現在22歳のバルデは、バルサの下部組織ラ・マシア出身の左SB。今シーズンは昨年９月に怪我で約１か月の離脱がありながら、ここまで公式戦32試合に出場するなど主力として活躍している。 しかし、不安定なパフォーマンスに対する批判の声が多く、とりわけ２月13日に行われたコパ・デル・レイ準決勝・第１レグのアトレティコ・マドリー戦では、０−４の大敗を招いた原因のひとりとも言われた。
その４日後のジローナ戦（ラ・リーガ24節）は、23歳のジェラール・マルティンに先発の座を譲っている。とはいえ、類稀なスピードを中心としたフィジカル能力の高さに疑いの余地はなく、22歳という年齢を考えても、まだ伸びしろは十分だろう。 バルサは今冬の移籍市場で、両SBをこなすジョアン・カンセロをアル・ヒラルからレンタルで獲得していて、バルデはチームで絶対的な信頼を得ることができていない。実際、夏の補強候補として左SBのタレントも複数挙がっている。 記事では、財政的な問題を抱えるバルサにとってマンUのオファーは魅力的であり、バルデの売却は現実的だと伝えている。ただ、いくら財政難とはいえ、カンテラ出身の若手逸材を4000万ユーロ程度で手放すとは考えにくく、交渉がすぐにまとまる可能性は低いだろう。 もちろん、バルデがここから失地回復のパフォーマンスを見せれば、バルサは全力で引き留めるはずだ。すべては後半戦のバルデのプレー次第だ。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」
