CLAN QUEEN「Whitoxin」（ホワイトキシン）MV公開！「一人の自己対話の時間を描きました」（マイ）

CLAN QUEENが、2月18日に配信リリースした新曲「Whitoxin」（読み：ホワイトキシン）のMVを公開した。

■「Whitoxin」は“白”と“毒”の造語

「Whitoxin」は、SNSで楽曲の一部が先行公開されて大きな反響を呼び、ファンから配信が待ち望まれていた楽曲。

どれだけ満たされても足りないものが常にあり、ないものねだりに近い感情が人間には備わっていること、その人間味のある冷たさを表現した楽曲で、タイトルは“白”と“毒”の造語である。

白を美しいとわかっていても、それを塗りつぶしたくなる色が自分のなかにもある。冬という季節のなかで、足りない自分と向き合う姿が表現されている。そんな葛藤にも似た感情を、CLAN QUEEN史上いちばんストレートに、かつポップに、切なく冬らしいアレンジで描いた。

MVは今回も、amazarashi、私立恵比寿中学、須田景凪などのMVを手掛けるメンバーのマイ（Ba）が監督を務めた。

CLAN QUEENは4月～5月に全国ツアー『CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026』を開催。会場は東名阪Zepp、さらにはワンマンライブ初開催となる札幌、福岡の全5都市で、すでに4月11日札幌、4月18日・19日福岡公演、5月15日東京公演のチケットはソールドアウト。チケットのプレリクエスト2次先行が実施されている。

■CLAN QUEEN・マイ（Ba） コメント