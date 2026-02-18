HANA・NAOKO『THE FIRST TAKE』の新企画『HIGHLIGHT』に初登場！唯一無二のパフォーマンスを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAのNAOKOがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）新企画の『HIGHLIGHT』に初登場。

■SUNNY BOY制作楽曲「RAW-AIR」をパフォーマンス

『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループのなかのひとりなどその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。

今回は、HANAからNAOKOが登場。NAOKOは、ガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』から現在に至るまで、そのダンスパフォーマンスで多くの注目を集めてきた。

そんなNAOKOが今回披露するのはSUNNY BOY制作楽曲「RAW-AIR」。NAOKOのダンスと完全に呼応することを前提に構築された、表現力の高い一曲だ。

一音一音が呼吸するように立ち上がり、NAOKOの身体と交差していく。静かで緊張感のあるイントロから始まり、楽曲は次第に熱を帯び、鋭く荒々しく感情を解き放つ。明確な音の構造が、身体の角度や視線、指先のニュアンスまでも鮮明に浮かび上がらせる。そのすべてを2分間に凝縮した。

“RAW-AIR”のとおり、加工されていない生の空気を、その瞬間の呼吸と感情でぶつけた、NAOKOのここでしか見れない唯一無二のパフォーマンスは必見だ。

NAOKOが登場する『HIGHLIGHT』は、2月18日22時にプレミア公開。

なお、HANAは、初のメンバー作詞・作曲楽曲である「ALL IN」を含む、新曲2曲が収録された1stアルバム『HANA』のプリオーダー、Pre-Add/Pre-Saveを実施中。プリオーダーでは100名に当たるオリジナルジャケット写真ステッカー、Pre-Add/Pre-Saveではメンバーからの限定ボイスコメントという特典が用意されている。詳細はHANAのオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

