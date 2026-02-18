光の向きを自由に演出！お部屋を格上げする【山善】の4灯スポットシーリングライトがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
照らし方で雰囲気チェンジ。インテリア映えする【山善】の4灯スポットシーリングライトがAmazonで販売中！
インテリアに馴染み、お部屋をオシャレに演出する4灯シーリングライト。マットな質感のシンプルデザインでリビングやダイニング、キッチンなど様々な場所で活躍。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
全灯だけでなく、内側2灯・外側2灯が壁スイッチで切り替えできる。利用シーンに合わせてお好みで使い分けることも。電球色や昼光色、電球は自分の好きな色を取付可能。
※電球は別売です。
主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。4つのライトがそれぞれ単独で角度調整できるので、手元を照らしたり、スポットライトにしたりとシーンによって使い分けが可能。
→【アイテム詳細を見る】
各セードは上下に90度、横向きに350度の調整が可能。すべてのライトを真下に向けて手元を照らしたり、1つずつに動きをつけてお好きな場所を照らしたりとシーンによって使い分けができる。
照らし方で雰囲気チェンジ。インテリア映えする【山善】の4灯スポットシーリングライトがAmazonで販売中！
インテリアに馴染み、お部屋をオシャレに演出する4灯シーリングライト。マットな質感のシンプルデザインでリビングやダイニング、キッチンなど様々な場所で活躍。
→【アイテム詳細を見る】
全灯だけでなく、内側2灯・外側2灯が壁スイッチで切り替えできる。利用シーンに合わせてお好みで使い分けることも。電球色や昼光色、電球は自分の好きな色を取付可能。
※電球は別売です。
主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。4つのライトがそれぞれ単独で角度調整できるので、手元を照らしたり、スポットライトにしたりとシーンによって使い分けが可能。
→【アイテム詳細を見る】
各セードは上下に90度、横向きに350度の調整が可能。すべてのライトを真下に向けて手元を照らしたり、1つずつに動きをつけてお好きな場所を照らしたりとシーンによって使い分けができる。