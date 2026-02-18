《新作》バジルタルタルうまぁぁぁ♡（幸）【マクドナルド】食べ逃したくない「期間限定バーガー」

2022年に登場して以来、販売されるたびに話題となる【マクドナルド】の「行った気になる！N.Y.バーガーズ」。今年も、2026年2月4日から、5種の新商品で登場しました。ビーフやチキン、シーフードといった異なる具材を使用したメニューで、選ぶ楽しさがあるのも魅力のひとつ。今回は新商品5種の中から、えびカツとタルタルソースを使ったバーガー & 旨辛な味わいが期待できるチキンバーガーにフォーカスしてご紹介します！

レポーター絶叫！？ えびカツ & タルタルソースがポイント！

「バジルタルタルうまぁぁぁ」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが絶叫コメントを投稿しているのは、「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」。特製の四角いバンズに、ぷりぷりのえびカツやレタスと、ホワイトチェダーチーズ、ガーリック & バジルタルタルソースをサンドしたボリューム満点の一品。レポーターHaruさんによると、「タルタルソースに加えホワイトチェダーチーズもトッピングされており、サクサクのエビカツの美味しさを引き立てていました」とのこと。

懐かしい？ 新鮮？ 包装紙のイラストにも注目

期間限定バーガーは、毎回、趣向を凝らしたパケにも注目したいところ。今回は、アメリカン・コミックス風のイラストが描かれた、ちょっぴり懐かしくも新鮮なデザイン。人物の表情はもちろん背景に描かれるニューヨークの街並みから、おしゃれさとエネルギーが感じられるデザインです。食べる前にぜひチェックして！

旨辛なスパイシーさに病みつき！？ チキンパティも見逃し厳禁

「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」は、スパイス料理が大好きな筆者が気になっているバーガーです。チリやガーリックなどのスパイスで味付けし、ペッパー入りの衣をまとったチキンパティを、レタスとスイートレモンソースとともに特製バンズでサンド！ レポーターHaruさんも「ウマ辛最高」「食べ応えも文句なし！」と、べた褒めしています。

全5種を制覇するなら早めがおすすめ！

「N.Y.バーガーズ」は、100％ビーフパティを使用した「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー」、夕方5時からの「夜マック®」限定で登場するボリューム満点の「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー」。朝からガッチリ食べたい人ぴったりな、「朝マック®」メニューの「N.Y. ソーセージ ペッパー&ビーフソテーマフィン」も販売中です。期間限定なので、食べたいと思ったら早めに味わって！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N