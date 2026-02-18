◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセン

ペリエール（牡６歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父へニーヒューズ）は美浦・Ｗコースでワンダラー（４歳３勝クラス）と併せ馬を行い、馬なりで６ハロン８１秒７―１１秒５をマークして併入。１週前（６ハロン７９秒７―１１秒６）に続き騎乗した佐々木大輔騎手は「先週だいぶやったので今週は調整程度で、しまい足りないなと思ったら多少伸ばすということでしたが、その必要もなかった。昨年末より調子が一段上がっている印象ですね」と好感触を伝えた。

見守った黒岩調教師も動きの良さに目を細めた。「落ち着きがあって、体も前に突っ込むようなバランスの悪さがなく、道中でためて後半伸ばすようなメリハリのある走りができています」と合格点。「ジョッキーからも『先週も良かったけど、今週はもっといい』と言ってもらえましたし、良い感触を共有できています」と納得の表情だった。

ユニコーンＳ・Ｇ３、ヒヤシンスＳ・リステッドを勝っている舞台に替わるのは間違いなくプラス。黒岩調教師は「ここ２戦は距離が長かった。良い状態で臨めるので、ここで見直したいと思います」と虎視眈々（たんたんと）Ｇ１タイトルを狙う。 （西山 智昭）