◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、２３年世界選手権金メダルで初出場の長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が８２・１３点で銀メダルを獲得した。

７日に行われたビッグエア（ＢＡ）は予選を５位通過したものの、決勝では１１位。金メダルの木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）、銀メダルの木俣椋真（ヤマゼン）に“主役”の座を譲ったが、ＳＳでメダル候補の意地を見せた。

「ほんとに１番は結構ホッとしたというか、結構ビックマウスの割に結果も出せなくて、ちょっと不運とかも重なって結果も出せてなかったり。でもそれでも諦めずに滑り込んで努力を続けて、小さなことをコツコツとこうやった結果が実を結んで。努力できる環境を作ってくれたのは、やっぱり周りの人たちのおかげだし、そういう人たちのおかげでここにシルバーメダリストとして立ててるので、すごい感謝の気持ちとほっとした気持ちっていう両方の気持ちがあります」と喜んだ。

「タイガ」の名はゴルフで米ツアー歴代最多タイの８２勝を誇るタイガー・ウッズ（米国）や虎に由来する。「強い名前をつけたい」というスポーツ好きの父・俊介さんの思いがあった。

２１〜２２年シーズン後半からＳＳ、２２〜２３年シーズンからＢＡのＷ杯に参戦。２２年北京五輪は左足首骨折の影響で出られなかったが、２３年の世界選手権ＢＡで日本人初の金メダルを獲得。同年９月には世界最高難度の大技で５回転半する「１９８０」を世界で初めて４方向全てで成功して世界に名をとどろかせた。

２５年１月のＸゲームＢＡではキャブ（利き足と逆脚を前に反対の足を前に体の前側に回るスピン）で６回転する２１６０を決めるなど、グングン進化を遂げてきた２０歳が、五輪の大舞台でも実力を証明した。

「ほんとに、自分の生き生きとした滑りを一番は見せたいと思ってて、結果的にはお父さんとお母さんの前でメダルを取れたっていうのは、すごい嬉しくも思うし、いい親孝行できたかなとも思ってます」

◆長谷川 帝勝（はせがわ・たいが）２００５年１０月２３日、愛知・岩倉市生まれ。２０歳。４歳でスノーボードをはじめ、２３年３月の世界選手権ＢＡで日本人初の金メダルを獲得。２４年Ｗ杯第１戦スイス大会ＢＡ優勝、２５年Ｗ杯第３戦オーストリア大会ＢＡ優勝。１５９センチ、６０キロ。