HANA・NAOKO、『THE FIRST TAKE』新企画に初登場 SUNNY BOY制作楽曲で唯一無二のパフォーマンスを披露
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に7人組ガールズグループ・HANAのNAOKOが登場。本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の一人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画「HIGHLIGHT」がきょう午後10時からプレミア公開される。
【動画】HANAのNAOKOがで唯一無二のパフォーマンスを披露
NAOKOは、ガールズグループオーディションプロジェクト“No No Girls”から現在に至るまで、そのダンスパフォーマンスで多くの注目を集めてきた。そんなNAOKOが今回披露するのはSUNNY BOY制作楽曲「RAW-AIR」。NAOKOのダンスと完全に呼応することを前提に構築された、表現力の高い一曲となっている。
一音一音が呼吸するように立ち上がり、NAOKOの身体と交差していく。静かで緊張感のあるイントロから始まり、楽曲は次第に熱を帯び、鋭く荒々しく感情を解き放つ。明確な音の構造が、身体の角度や視線、指先のニュアンスまでも鮮明に浮かび上がらせる。そのすべてを2分間に凝縮した。
“RAW-AIR”の通り、加工されていない生の空気を、その瞬間の呼吸と感情でぶつけた、NAOKOのここでしか見れない圧巻のパフォーマンスに注目だ。
【動画】HANAのNAOKOがで唯一無二のパフォーマンスを披露
NAOKOは、ガールズグループオーディションプロジェクト“No No Girls”から現在に至るまで、そのダンスパフォーマンスで多くの注目を集めてきた。そんなNAOKOが今回披露するのはSUNNY BOY制作楽曲「RAW-AIR」。NAOKOのダンスと完全に呼応することを前提に構築された、表現力の高い一曲となっている。
“RAW-AIR”の通り、加工されていない生の空気を、その瞬間の呼吸と感情でぶつけた、NAOKOのここでしか見れない圧巻のパフォーマンスに注目だ。