5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」（佐野勇斗・塩粼太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人）がニューシングル「爆裂愛してる/好きすぎて滅！」のリリースを記念してフリーライブを開催しました。大活躍した2025年振り返りました。



昨年末はレコード大賞、紅白歌合戦、CDTVなど複数番組に出演し、大忙しとなったM!LK。佐野さんは倏末は正直今思い返すとよく僕ら5人無事に完走したなと。年末を駆け抜けてる最中っていうのは、すごく幸せな気持ちだった時とか楽しかった。今年結成12周年を迎えるんですけど、結成当初から望んでいたことを今叶えられてるんだっていう実感がすごく湧いていたので、とても幸せな時間でした瓩判室造靴浸間を過ごした様子。





念願の初めての紅白歌合戦の出場が叶い、吉田さんは爐笋辰儚擇靴った。もっと緊張して、「記憶ないです」ってなるんかなって思ってたんですけど、ありありと刻まれてるし毎秒楽しいが更新されてた感じがして幸せでしたね瓩半亟蕁しかし、狃わってからすぐ出なきゃいけなかったので、その皆さんは余韻に浸ってた浸りタイムがあったらしいんですけど、そこを感じれなかったのはちょっと悔しかった瓩肇船リ。





実はM!LKは冠番組「限界突破！やってM!LK」の企画で紅白歌合戦からCDTVへの出演のため渋谷から赤坂・TBSまで走っていました。曽野さんは、犧Ｇこそは紅白二回目出演して皆さんと一緒にカウントダウンしたい瓩噺譴襪函∈缶遒気鵑廊爐任癲∨榲は去年みたいにきついこともやりたい瓩半声でまさかの本音。







さらにCDTVの後に「ニノなのに」の企画で初日の出を見るために品川から横浜まで自転車で激走していたM!LK。佐野さんは爛船礇蠢罎たくて仕方がない。まだまだお待ちしています瓩噺討咾けると、山中さんから「言うなあんまり」と注意されていました。





身体を張った企画も多いM!LK。「正直、きついなって思っている人はいますか？」と質問され、挙手で発表することに。吉田さんはこっそり挙手すると4人が現役高校生っていうぐらいのスピードを出しているので毎回置いていかれている瓩醗遒垢函塩粼さんが「今年こそは追いつくために始めたんだよね？」と振り、吉田さんは「ピラティス」を始めたと告白。ピラティスを始めたことで吉田さんは爐發靴したら一番きれいなフォームで走っているかも？瓩汎整佞欧壁従陲鮓せました。





また、昨年は塩粼さんの黒シャツ、黒の短パン姿が「初期装備ニキ」と呼ばれ話題になりました。吉田さんが牾擴阿如屬海譟⇒菁もやった方がいいかな？」って言っていました瓩繁熟すると、佐野さんも犁酣は両方黒だったんですけど、来年は色を変えようかな？って言っていました瓩塙霰髻

塩粼さんは猖佑箸靴討魯曠鵐泙肪紊討い辛だったので、トレンドの服に選んでいただいたからこそ、狙いに言っているみたいで、「どうしよう」ってめちゃくちゃ迷っているので言わんといて！瓩搬臂任蠅垢襪鉢猖榲に夏こやんといてくれ！瓩叛攫造併廚い魄遒靴討い泙靴拭





今回発売になった「好きすぎて滅！」はSNS総再生回数が30億回、ストリーミングの累計再生数は1億回を突破。新曲「爆裂愛してる」は現代に存在する100億万通りの愛を肯定する最強ポジティブなハイテンションラブソング。今回のフリーライブでは、「好きすぎて滅！」「イイじゃん」「チラチLOVE」「爆裂愛してる」の4曲が披露。会場には約1万人のファンが集まり、同時に行われた生配信の同接はMAX１４万人にのぼりました。







