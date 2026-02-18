【スノボ】20歳の長谷川帝勝がスロープスタイル日本初！銀メダル獲得 “タイガースタイル”で有言実行
◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）
男子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から五輪種目となったスロープスタイルでのメダルは日本人初となった。ビッグエア（BA）銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）は11位だった。
今大会最初の種目ビッグエアでは11位。苦い五輪デビューとなったが、「正直、スロープスタイルが本番。スロープスタイルでも自分の滑りをして、タイガースタイルでやっていく」とポジティブ思考だった。決勝は試技1回目に82.13点を叩き出して2位発進。最後にダブルロデオ1260をで決め、左拳を力強く振った。2、3回目は手をついて得点を伸ばせなかったが、金メダルの蘇翊鳴（中国）と2人だけの80点台が効いて表彰台をゲットした。
17歳で初出場した23年3月の世界選手権ビッグエア。出場選手で唯一2方向の5回転技を決め、同種目では男女を通じ日本人として初めて世界一に上り詰めた。以降は同種目のトップランナーとして、24年1月には冬季Xゲームを初制覇、昨季はW杯で種目別制覇の快挙。22年北京五輪はケガもあり代表入りを果たせなかったが、ミラノ・コルティナへは「俺が主役になる」と気持ちも高めてきた。
4歳で競技を始め、並行して続けていたサッカーを辞めてスノーボードに専念した直後、足首を故障。以降はトレーナーの勧めもあり、朝のトレーニングやストレッチがルーティンとなった。現在も毎日朝5時には起床し、「1日サボれば、それが命取りになる」とストイックな生活を送る。他の代表選手も「帝勝はマネできない」という圧倒的な努力の量が、長谷川帝勝というスノーボーダーの土台をつくり上げている。
美容師の父・俊介さんの方針で、小学生時代からド派手な金髪。言動も“ビッグマウス”だが、それだけの実績を残してきた。今季はシーズン序盤は体調不良で2大会をキャンセルしたが、年明けから復帰して、初の五輪代表が確定。「帝王に勝つ」という願いを込められた名の通り、初の大舞台で輝きを放った。