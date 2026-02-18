新日本プロレスは18日、東京・国立代々木競技場第2体育館で「CMLL FANTASTICA MANIA 2026」を行った。

IWGPヘビー級＆IWGP GLOBALヘビー級王者の辻陽太は謎の欠場。代わってフィリップ・マーロウJrが出場した。8人タッグで永井大貴、ボーン・ソルジャーJr、ティタンと組んで安田優虎、マスター・ワト、田口隆祐、エル・デスペラード組と対戦。先発はエル・デスペラードとボーン・ソルジャーだったが、ともに素早い攻撃でタッチ。徐々にティタン軍がペースを握り、4人でワトを捉えるなど連係を上回る。5分すぎには、田口がケツ攻撃。両軍乱れて大乱戦。安田がティタンを逆エビ固めで捉えるも、永井が助けに入る。9分46秒、ティタンが安田をラ・ランツァ（コーナーからのフットスタンプ）からの片エビ固めで破った。

試合後、田口とマーロウJrがにらみ合い。田口がマスクを剥いで、正体は欠場した辻だった。

11日の大阪大会でIWGPヘビー級のベルトを初防衛に成功。マイクを持って「「正直言うと、ここで言うべきことではないかもしれない。俺はこの団体を守る責任がある。俺がチャンピオンだから、今ここで俺は覚悟を決める。オイ、ブシロード！俺たちレスラーはな、カードゲームのカードじゃねぇんだよ。俺たちはな、このリングで命を懸けて戦ってるんだ。このベルトの重みが分かるか？このベルトはな、ここで戦う全レスラーの覚悟と命の代償なんだ。このリングは、俺たちレスラーが自分の人生を表現する場所なんだ。俺はこの団体が好きだ。新日本が好きなんだ。ライオンマークを堂々と掲げていたいんだよ。俺が守るこのベルトも、このリングも、そしてこの新日本プロレスも。だから、だから、同じ方向を向いてくれ。この団体をもっと強く、もっとデカくするために一緒に歩いてこうぜ。この先の未来は俺がつくるんじゃない。“俺たち”でつくるんだ。今日ここにいるみんな、そしてこの新日本プロレスのレスラーみんな全員で、この新日本プロレスをつくっていくんだ」と親会社を批判するようなコメントをしたことに物議を醸した。

これに辻はバックステージで「前回の大阪でのマイクは俺はこれから一緒に頑張っていこうということだった」と弁明する。そこに棚橋弘至社長が登場。「辻の言いたいことはよく分かった。会社は俺に任せて、新日本を世界一のレベルに持っていこう」と握手を交わした。