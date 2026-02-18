◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

スノーボード男子スロープスタイルで長谷川帝勝選手が銀メダルを獲得しました。

予選を勝ち上がった上位12人で行われる決勝。予選では木俣椋真選手が4位、長谷川選手が9位通過していました。決勝は3回滑り、ベストスコアで競い合われます。

1回目で長谷川選手は予選と構成を変えて、キャブ1440、最後はダブルロデオ1260を着地させ「82.13」を記録し大きくガッツポーズ、1回目終了時点で2位につけました。2回目は技の種類を変えるも着地で手が付くなど乱れます。3回目は序盤に体勢を崩し得点を伸ばせず、1回目の記録で他の選手の結果を待ちます。

現地7日に行われたビッグエアでは転倒もあり「100.50」の全体11位に終わっていましたが「終わってしまったものは仕方ない。次に備えてやっていこうと思う。自分のスタイルと自分の滑りをして、帝勝(たいが)スタイルでやっていこうと思います」と話していました。

見事リベンジを果たし長谷川選手は銀メダルを獲得しました。

木俣選手は1回目で「72.80」、2回目はジャンプの着地に失敗し点数が伸びず、3回目は順調な滑り出しで魅せる滑りをしていましたが、最後のジャンプで着地に失敗し、11位となりました。

中国の蘇翊鳴選手が「82.41」で金メダル。中国勢では初の金となりました。

▽結果金:蘇翊鳴(中国) 82.41銀:長谷川帝勝 82.13銅:ジェイク・キャンター(アメリカ)79.3611位:木俣椋真 72.80