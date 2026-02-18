あのちゃん、ラジオ継続めぐり高橋文哉に探り？「びっくりしたと思うよ」

2月17日深夜放送のニッポン放送『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』にて、“あのちゃん”ことあのが高橋文哉とのエピソードを語った。

番組の中であのは、同番組と『星野源のオールナイトニッポン』が3月31日深夜の放送をもって終了することについて触れつつ、「心配なのは文哉です。火曜日は源さん、あの、文哉の3きょうだいでずっとやってきましたから、末っ子文哉を一人置いていくのは心苦しい！」と、二番組と同じ曜日に放送されている『高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)』を担当する高橋に言及。

その上で、高橋とは昨年末放送の『ぐるナイ年越しおもしろ荘！今年も誰か売れて頂戴SP』（日本テレビ系）の収録で一緒になったと説明しつつ、「ラジオの話したの」「僕はもうやめようかなって思ってたし、やめるかやめないかどうしようかなみたいな感じだった時だったから、いろんな人のリサーチじゃないけど、『やめる？』って」「探りを絶対いれた気がするんだよね」と回想。

続けて、「文哉がどう（言ったか）とか正直覚えてないんだけど、僕はその時『やられるんですか』みたいに言われて、ほんと決まってなくて、決まってないから『やめるよ』って言うのも変だし、決まってないから『まぁ、やるかな…』みたいな感じで言ってたんだよね」「やるよって言っちゃってるの、文哉には。だから文哉びっくりしたと思うよ」と笑いまじりに明かしていた。