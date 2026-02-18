セルティックに所属する日本代表FW前田大然とMF旗手怜央には現在厳しい視線が集まっているようだ。英『GIVEMESPORT』が報じている。



1月末に行われた首位ハーツとの大一番は2-2の引き分けに終わったセルティックだが、その後は公式戦5連勝。リーグ戦も3連勝を飾ったことで、ハーツとの勝ち点差は3ポイントに。さらにセルティックは1試合少ない状態だ。



マーティン・オニール氏が今シーズン2度目の指揮官に就任して以降、セルティックは調子を取り戻しているが、同メディアは前田と旗手をスタメンから外すべきだという声に耳を傾ける必要があるかもしれないと主張する。





現役時代レンジャーズやキルマーノックなどでプレイした元スコットランド代表FWクリス・ボイド氏も同メディアと同じ意見で、「旗手は外すべきだという意見には異論はない。前田についても同じだ。彼は以前と同じ選手には見えない」と、最近目立っていない2人の日本人選手についてオニール監督が決断する必要があると語っている。旗手は前節、新加入のアレックス・オックスレイド・チェンバレンと前半で交代しており、序列低下が危ぶまれている。また昨シーズンは公式戦51試合で33ゴール12アシストを記録した前田だが、今シーズンここまで公式戦37試合で8ゴール8アシストと物足りない数字となっている。チームの状態はいいものの、パフォーマンスの部分で厳しい視線が集まっている前田と旗手。現在リーグ4連覇のセルティックを引っ張ってきた2人は、5連覇目指すチームで再び重要な働きを見せられるか。