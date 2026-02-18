現在、アストン・ヴィラへローン移籍中のジェイドン・サンチョが、フランスの首都パリで恋人の人気ラッパー、スウィーティーと公の場に姿を見せた。昨年には彼女の本名を耳の後ろにタトゥーとして刻むなど交際は公然のものとなっており、休暇中のデートでも華やかな注目を集めている。



スウィーティーはアフリカ系アメリカ人の父と中国系フィリピン人の母を持つ32歳のラッパーで、この日のデートでは茶色のコートに胸元の大きく開いたモザイク柄のドレスを着用し、人々の視線をさらった。





Saweetie and Aston Villa player Jadon Sancho confirm their relationship by holding hands in Paris.



Video shows the couple heading to a bookstore on Monday (Feb. 16). A paparazzo asks, "How was your Valentine's Day?" Sancho replies, "It was lovely." pic.twitter.com/4e9BRm8e0b — XXL Magazine (@XXL) February 17, 2026

一方でヴィラでのサンチョは、ウナイ・エメリ監督の下でバックアッパーに甘んじている。直近のFAカップ4回戦ニューカッスル戦でも出場はわずか12分に留まり、チームも1−3で敗戦。かつてボルシア・ドルトムントで世界的評価を得たドリブラーの面影は薄く、ヴィラ・パークでも定位置確保には至っていない。マンチェスター・ユナイテッドに復帰の余地はなく、ヴィラ側にも今夏の買い取り義務はないため去就は不透明だ。それでもエメリ監督は「彼はファンタスティックだ」と公の場で評価を続ける。完全移籍の可能性についても「まだ決めていないが、最高レベルのプレイを見せれば望む」と語っており、鍵を握るのはあくまでピッチ上での結果である。高額な給与と移籍金に見合うパフォーマンスを証明できなければ、パリでの甘い時間もローテーション要員という現実を覆す材料にはなり得ない。