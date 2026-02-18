人気ラッパーのスウィーティー 画像はInstagram@saweetieより

現在、アストン・ヴィラへローン移籍中のジェイドン・サンチョが、フランスの首都パリで恋人の人気ラッパー、スウィーティーと公の場に姿を見せた。昨年には彼女の本名を耳の後ろにタトゥーとして刻むなど交際は公然のものとなっており、休暇中のデートでも華やかな注目を集めている。

スウィーティーはアフリカ系アメリカ人の父と中国系フィリピン人の母を持つ32歳のラッパーで、この日のデートでは茶色のコートに胸元の大きく開いたモザイク柄のドレスを着用し、人々の視線をさらった。

一方でヴィラでのサンチョは、ウナイ・エメリ監督の下でバックアッパーに甘んじている。直近のFAカップ4回戦ニューカッスル戦でも出場はわずか12分に留まり、チームも1−3で敗戦。かつてボルシア・ドルトムントで世界的評価を得たドリブラーの面影は薄く、ヴィラ・パークでも定位置確保には至っていない。マンチェスター・ユナイテッドに復帰の余地はなく、ヴィラ側にも今夏の買い取り義務はないため去就は不透明だ。

それでもエメリ監督は「彼はファンタスティックだ」と公の場で評価を続ける。完全移籍の可能性についても「まだ決めていないが、最高レベルのプレイを見せれば望む」と語っており、鍵を握るのはあくまでピッチ上での結果である。

高額な給与と移籍金に見合うパフォーマンスを証明できなければ、パリでの甘い時間もローテーション要員という現実を覆す材料にはなり得ない。