成年後見制度の利用者は警備員として働けないと定めた法律の「欠格条項」が憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁大法廷は、条項が「憲法違反」との判断を示しました。

警備員として働いていた軽度の知的障害のある男性は、2017年に成年後見制度を利用し、財産の管理をサポートする「保佐人」を付けたところ、「保佐人」が付いた人は警備員として働けないと定めた警備業法の「欠格条項」を理由に退職を強いられたため、国を相手に裁判を起こしました。

欠格条項は2019年の法改正ですでに削除されていますが、1審と2審はいずれも、条項が「憲法違反」だとして国に賠償を命じていました。

最高裁大法廷は18日の判決で「男性が退職する時までには、必要な能力を備えた者が一律に警備業務から排除される不利益は看過し難いものとなっていた」として、条項は違憲だと判断しました。一方で、国に賠償を求める訴えは退けました。

判決を受け、男性は会見で「好きだった仕事を辞めなければならない原因となった規定が憲法違反だと認められうれしかった」と語りました。

最高裁が法令の規定を違憲と判断したのは、戦後14例目です。