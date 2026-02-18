◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝が行われ、７日のビッグエア（ＢＡ）で銀メダルを獲得した木俣椋真（ヤマゼン）は７２・８０点で１１位。２種目での表彰台を狙ったが、あと一歩届かなかった。最終滑走の最後のジャンプ台で着地を決められなかった。

心境を問われ「ただただ、悔しいですね。一番自信があるところでこけたので。悔しい〜！」と振り返った。逆転を狙った３回目は「全部決めたら行けるなって思っていたので、行っただろうって思いましたが、詰めが甘かったですね」と話した。

木俣がスノーボードを始めたきっかけは父・慎也さん（４６）だった。木俣が３歳の時、慎也さんと訪れた岐阜・郡上市のスキー場「ダイナランド」が初めての雪山。１１月で雪は多くなかったが１台だけ動いていたリフトに興味を持った。初めは父に抱っこされて滑り降りていたスノーボード。いつしか、本気で世界を目指すまでに成長した。

前回の２２年北京五輪は、あと一歩で代表入りならず。悔しさを糧に４年間を過ごした。２３年世界選手権のＳＳで日本男子初の表彰台となる２位に入り、２５年世界選手権ＢＡで悲願の金メダル。最終３本目に圧倒的な滑りを見せ、世界一に輝いた。

ついにつかんだ夢舞台。「一生に一度あるかないかという舞台。とにかく楽しみたい」と胸を高鳴らせていた。２種目でのメダルには届かなかったが、木俣の攻め続ける姿勢は、確実にスノボ界に歴史を刻んだ。

◇木俣 椋真（きまた・りょうま）２００２年７月２４日、愛知・名古屋市生まれ。２３歳。

▽競技歴 父の影響で３歳からスノーボードを始め、２０年ユース五輪のＢＡで優勝。同年のＷ杯（米国）で２位に入るなど活躍。けがに苦しみ、その後２年間は大会でふるわなかったが、２３年世界選手権ＳＳで日本男子初メダルとなる２位に入り、２５年世界選手権ＢＡで金メダルを獲得した。

▽競技前のルーチン 大きく深呼吸。

▽クールな性格 父・慎也さん（４６）は「あまり表に感情を出すタイプではない。勝ったときも、喜びの表現がうまくできていないというか…」と笑う。

▽快進撃位の支え 中２から、愛知・尾張旭市のチロル整体院、院長・宮島章さんにサポートを受ける。「大腰筋と体の回旋はとてつもない。（足の形は）変形もなく、これまで見てきた中で一番いい」。