¡¡µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬µÙÍÜÆü¤Î£±£¸Æü¡¢³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê¤È²Æì¡¦ÄÅ·øÅç¡Ê¤Ä¤±¤ó¤¸¤Þ¡Ë¤òË¬Ìä¤·¡¢ÄÅ·ø¾®Ãæ³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤äÅçÌ±¤é¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤ë¤Þ»Ô¤ÎÎ¥Åç¤Ç¤¢¤ëÆ±Åç¤Ï¸½ºß¡¢¿Í¸ý¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¡£Åç¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÄÅ·øÅç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÌçÏÆ¤é¤¬²ÆìËÜÅç¤Î¤¦¤ë¤Þ»ÔÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï½é¤á¤ÆÅçÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÄÅ·øÅç¤ÏÂçÈ¾¤¬¥Ë¥ó¥¸¥óÈª¤Ç¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅüÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥é¡¼¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤¬µë¿©¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢ÌçÏÆ¤â¡Ö´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊ¿¤é¤²¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ê¡¼¾è¤ê¾ì¤Ë¤Ï¼ê·Á¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ëÅç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Î¾å¾º¤ä¡¢´Ñ¸÷µÒÁý¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Ë¬Ìä¤ò½ª¤¨¤¿ÌçÏÆ¤Ï¡Ö¡ÊÅç¤Î¿Í¡¹¤Ë¡Ë³èÌö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµå¾ì¤Ç¤·¤«ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦´¿À¼¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢´¿À¼¤òÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£