政治ジャーナリスト田崎史郎氏が18日、BSフジ「BSフジLIVE プライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、参院の首相指名選挙で立憲民主党の一部議員が水岡俊一代表に投票したことについて、自身の見解を語った。

立民は衆院では公明党と合流し、中道改革連合になったものの、参院や地方議会では立民、公明のままで活動している。この日の特別国会では、中道の小川淳也代表に投票する方向で合意していたが、参院の1回目投票では立民所属議員5人が小川氏ではなく、水岡氏に投票。足並みがそろわない現状が如実に表れ、SNSは「造反か」とざわついている。

水岡氏に投票した議員について、田崎氏は「これは小沢一郎さん系列、先の衆院選挙で落選された小沢一郎さん系列の参議院議員ですよ。名前を見ていくと」と説明した。「何か裏があるんじゃないか」と述べ、「小川さんに対する不満な表れと取れるわけで、中道という政党の中でのね。何かあったんじゃないかなって思います」と推測。「小沢一郎さん系列の人たちが、あまり処遇されてないのかな、という可能性もあります」と見解を口にした。

中道は衆院選で、新党効果どころか、公示前勢力の167議席から100議席以上減らした49議席と惨敗した。田崎氏は、「参院選挙で、今の参院の立憲民主党の人たちは、中道で戦いたくないと思ってるんじゃないかと思うんです」と、現状を踏まえて28年の参院選を分析。「そうした場合、参議院選挙前に、中道という政党が果たして維持されるんだろうかというのは、政治ウオッチャーとしては見ていかなければいけない点だと思います」と述べた。