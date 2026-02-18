【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 共通する2文字は？ 海の賢い動物や書類の整理道具がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！
今回は、自然界の人気者から仕事で使うカタカナ用語までセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまる瞬間の快感を楽しみましょう。
□□か
ふぁ□□
ま□□すとーん
な□□がわ
ヒント：水族館でも大人気の哺乳類といえば？
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「いる」を入れると、次のようになります。
いるか（海豚）
ふぁいる（ファイル）
まいるすとーん（マイルストーン）
ないるがわ（ナイル川）
海の賢い哺乳類「いるか」や、ビジネスの進捗管理で使う「マイルストーン」の中に、整理整頓に欠かせない「ファイル」や、エジプト文明を育んだ「ナイル川」が隠れていました。生物、IT・事務、ビジネス、そして地理と、全く異なる文脈の中で同じひらがなが使われています。日本語の面白さを再発見できますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
