厚生年金「標準報酬月額上限75万円」へ。手取りは減るが将来「年金増」のメリットも
なぜ今、上限が引き上げられるのか？令和7年（2025年）の年金法改正により、厚生年金保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」の上限が、現在の65万円から75万円へと段階的に引き上げられます。
厚生年金保険料は、月収を一定の幅（等級）で区切った「標準報酬月額」に保険料率をかけて算出されます。ただし、この等級には上限があり、現在は第32等級の65万円が天井です。
そのため、月収が65万円を超えていても、厚生年金保険料は標準報酬月額65万円分で頭打ちとなり、それ以上収入が増えても保険料は変わらない、将来の年金額にも反映されにくい、という仕組みになっていました。
3年かけて上限は65万円→75万円へ今回の引き上げは、企業や個人への急激な影響を避けるため、令和9年（2027年）9月から3段階で実施されます。
等級も第32等級から第35等級まで拡大されます。
・現在：第32等級……65万円（月収63万5000円〜66万5000円）
・令和9年（2027年）9月〜：第33等級……68万円（月収66万5000円〜69万5000円）
・令和10年（2028年）9月〜：第34等級……71万円（月収69万5000円〜73万円）
・令和11年（2029年）9月〜：第35等級……75万円（月収73万円以上）
月収が65万円を超える人は、収入に応じた保険料負担となり、その分将来の年金額にも反映される仕組みになります。
厚生年金保険料はどれくらい増える？読者が最も気になるのは、「保険料はいくら増えるのか？」「手取りはどのくらい減るのか？」という点でしょう。
標準報酬月額75万円に該当する人（月額報酬73万円以上）の場合、本人負担の保険料は最大で約9150円／月の増額、年間では約11万円の負担増となります（労使折半後の本人負担分）。
ただし、厚生年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となるため、所得税・住民税が軽減される効果もあります。
将来の年金額が増えるメリット厚生年金保険料が増えれば、将来受け取れる老齢厚生年金（報酬比例部分）の年金額も増加します。
厚生労働省の試算によると、標準報酬月額75万円で10年間保険料を納め続けた場合、将来の年金額が月額で約5100円増、年額では約6万1000円増となる見込みです。
平均余命まで受給すると仮定すれば、支払った保険料の増額分は十分に回収できる計算になり、高所得者にとっては「長生きリスクへの保険機能」が強化されるともいえます。
今回の改正は特に年収800万円〜1000万円超の層に影響しますが、今後は基礎控除の引き上げ、在職老齢年金の基準額緩和なども予定されており、家計への影響は制度全体で見ることが大切です。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
