自分へのご褒美や特別なギフト需要が高まるこの時期、見た目の華やかさと確かな味わいを兼ね備えたスイーツが注目を集めています。数ある名店の中でも、ギフトとして圧倒的な支持を集める逸品はどれなのでしょうか？
All About ニュース編集部は2月6〜7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地スイーツ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「茨城県のご当地スイーツ」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「プチな所も可愛いし、バレンタインに渡したくなる商品名、片思いを伝えたくなる」（30代女性／鹿児島県）、「メロン果汁たっぷりでスイーツらしさがあるし、女性が喜びそう」（40代男性／岩手県）、「プチメロンパンは見た目が可愛く食べやすく喜ばれると思うから」（20代女性／岡山県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「バレンタインにアップルパイは珍しく美味しいので」（40代女性／東京都）、「アップルパイは贅沢感があり、好きな人も多くバレンタインのギフトとして被りにくいと思った」（20代女性／京都府）、「私が渡したい人がアップルパイが好きだから」（20代女性／愛媛県）といった声がありました。
All About ニュース編集部は2月6〜7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地スイーツ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「茨城県のご当地スイーツ」を紹介します！
2位：プチメロンパン 茨城めろんの片想い（深作農園）／37票2位は「プチメロンパン 茨城めろんの片想い（深作農園）」でした。鉾田市にある深作農園が手掛けるこのスイーツは、メロンの生産量日本一を誇る茨城県ならではの逸品です。本物のメロンをぜいたくに使用した香りと味わいが特徴で、かわいらしいサイズ感はギフトや手土産としても高い人気を集めています。
回答者からは「プチな所も可愛いし、バレンタインに渡したくなる商品名、片思いを伝えたくなる」（30代女性／鹿児島県）、「メロン果汁たっぷりでスイーツらしさがあるし、女性が喜びそう」（40代男性／岩手県）、「プチメロンパンは見た目が可愛く食べやすく喜ばれると思うから」（20代女性／岡山県）などのコメントがありました。
1位：りんご園で焼いたぜいたくアップルパイ（藤田観光りんご園）／40票1位は「りんご園で焼いたぜいたくアップルパイ（藤田観光りんご園）」でした。大子町の特産である「奥久慈りんご」を惜しみなく使用したアップルパイです。りんご園自らが焼き上げる鮮度と、ゴロゴロと入った果実のボリューム感、バター香るサクサクのパイ生地が絶妙で、多くの支持を獲得しました。
回答者のコメントを見ると「バレンタインにアップルパイは珍しく美味しいので」（40代女性／東京都）、「アップルパイは贅沢感があり、好きな人も多くバレンタインのギフトとして被りにくいと思った」（20代女性／京都府）、「私が渡したい人がアップルパイが好きだから」（20代女性／愛媛県）といった声がありました。
