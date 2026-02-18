県は2月18日、新年度の予算案を発表しました。2月の補正予算と合わせ、1兆2600億円あまりで「支援」と「成長」を軸に編成されています。



県の予算案は物価高などに切れ目なく対応するため、新年度分と2月補正を合わせて編成し、総額1兆2600億円あまりとなりました。



内訳は、大きく分けて物価高などに対応する「守り」の面と経済分野での成長を促す「攻め」の面にわかれます。





地方創生のための国の交付金が前年度より122億円増え、191億円となったことから、両面でそれを活用します。〈花角知事〉「（交付金が）事業を大きくふくらませていくことができる原資になった。伸びようとする人、成長しようとする人、挑戦しようとする人を後押しをし、活力のある新潟をつくる」県版の「GoToトラベル」、「GoTo Eat」事業には30億5000万円を盛り込みました。「GoToトラベル」は宿泊費の割引きで家計を支援しながら観光地を活性化するのが狙いで、早ければ夏前に始まる見込みです。〈花角知事〉「新潟県は特に県が大きいので、実は日本人の宿泊者数のうち4割から5割の間が県内客。県内マーケットは非常に大きいですからそこを刺激しないと」「Go To Eat」事業では購入額1万円で1万2500円分使える食事券をデジタルで75万冊発行します。また、経済分野では売り上げ100億円を目指す中小企業に設備投資や開発の費用を補助。企業が成長するための基盤を整える一連の事業には総額10億円の予算がついています。〈花角知事〉「厳しい状況に置かれ、事業の継続性なりサービスの継続性なりに苦しんている方々への支援の予算であり、成長のための予算でもある」新年度予算案は2月24日から始まる県議会で審議されます。