【もうすぐ猫の日】「ねこのビジュアルがかわい過ぎる…」コンビニの「ねこスイーツ」3選実食リポ
にゃんともかわいい！ コンビニで買える「ねこスイーツ」3選2月22日は、“にゃん・にゃん・にゃん”の「猫の日」。そこで今回は、フードライターの筆者がコンビニスイーツの新商品の中から「ねこモチーフ」をピックアップしました。
かわい過ぎるビジュアルに負けないほどのおいしさにも注目。ねこ好きさん、スイーツ好きさんは、チェック必須です！
1. 【ファミマ】「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）」195円
最初にご紹介するのは、ファミリーマートの「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）」195円（税込）。
こちらはSNSを中心に人気のイラストレーター「ぢゅの」が手がける人気キャラクター「mofusand」とのコラボ商品。2種類のねこの顔をかたどったおまんじゅうで、中にはキャラメル味の「きゃにゃめるあん」が入っています。
食べると、しっとりとした滑らかな生地と香ばしくて甘いキャラメルあんが口の中に広がり、ホッと癒やされる味わい。
2. 【ファミマ】「クロネコのオムレット」298円
続いて紹介するのは、ファミリーマートの「クロネコのオムレット」298円（税込）。宅配便のヤマトグループ公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピックと、ネコ型のクッキーがトッピングされたココア風味のオムレットです。
ココア風味の生地は、強く持つとつぶれてしまいそうなほど軽くてふわふわ！ あふれんばかりにたっぷりと入ったクリームには細かく砕いたココアクランチが入っていて、食べ進めるたびにココアの風味とザクッとした食感が楽しめます。
クロネコのビスケットも歯ざわりよく楽しめ、満足度抜群のオムレットです。
3. 【ミニストップ】「にゃんともおいしいスコーン はちわれイチゴ」260円
最後は、ミニストップの「にゃんともおいしいスコーン はちわれイチゴ」260円（税込）。ねこの形の商品が大人気のベーカリー＆スイーツブランド「ねこねこ」の新作スコーンです。
こちらはイチゴ風味とミルク風味の2つの生地で、ねこのはちわれ模様が表現されているスコーン。食べると、厚みがありつつもほろっとほどけるような口どけで、程よく感じるイチゴ風味が、香ばしいスコーン生地と好相性です。
イチゴ味のほかに、はちわれ部分がブラウンのココア味もあります。小腹が空いたときのおやつにぴったりな一品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は、ファミリーマート、ミニストップで購入することができます。数量限定商品もあるので気になる商品があれば、ぜひお近くの店舗で急いでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)