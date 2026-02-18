「住んでよし、訪れてよしの新潟県」を目指す新年度予算。子育て環境の充実や若い世代の定着を図るため、新たな事業も始まります。



家族と過ごす日々は、春からもっとにぎやかになりそうです。



長岡市に住む堀内悠花さん。3人目の子どもの出産を3月に控えています。これまではふるさと・大阪での出産。今回は夫の地元・長岡市での出産を選びましたが、ある悩みが。



〈堀内悠花さん〉

「実家はもう電車・バスの世界だったので、車の運転、お腹が大きくなってぎりぎりまでするのがすごい大変だなと。一番困っているというかつらい。運転してくれる人がいれば楽なんですけど、なかなか自分で運転となるとしんどい」





堀内さんは自分で運転し、子どもの送り迎えのほか、自宅から15分ほど離れた産婦人科に通っています。〈堀内悠花さん〉「姿勢が固定されるときに赤ちゃんのいる場所とかで当たって痛いとか。、それが結構しんどいですね。もうさすがに1時間とか（運転）は きついと思ってる」県内30市町村のうち、分娩施設があるのは新潟市、長岡市など11地域ですが、4月には十日町市の病院が分娩業務を終了します。場合によっては、出産のために市外へ移動する必要があるのです。「子育てに優しい社会の実現」を掲げる県はこうした妊婦のケアのために予算を手厚くしました。〈花角知事〉「分娩施設の統合が行われたときに、妊婦への支援を村上市や糸魚川市と連携した支援をしてきたが、さらに充実させるつもりです」出産や検診で遠方の医療機関を受診する妊婦に対し、交通費を助成する費用としてこれまでの予算を拡充し約500万円を計上。妊婦の搬送に必要な備品などを備えたタクシーを導入する企業への奨励金として、新たに約610万円を盛り込みました。〈堀内悠花さん〉「（新潟県は）自然が多くてとかそういう面、良い面もたくさんあるんですけども、選択肢の幅が広がれば広がるほどうれしいかなと思います」一方、県内で働く若者に向けた支援の動きも。新潟市西区にある歯科医院です。広々としたスタッフの休憩室に、医療器具などを運ぶロボット。医療従事者などが働きやすい環境づくりに取り組んでいるといいます。「ちょっと風かけますね」歯科衛生士の長谷部いつかさん・23歳です。〈歯科衛生士 長谷部いつかさん〉「高校生の時からやりたいと思っていた仕事だったので、いますごく楽しいです」新潟市内の短期大学を卒業し、おととしから働いていますが、就職する前はある不安があったといいます。〈歯科衛生士 長谷部いつかさん〉「自分は奨学金を借りて授業を受けていたので、社会人になってから自分で返済していくというのはすごく不安が大きかった」学費などを工面するために借りた奨学金。日本学生支援機構の調査によりますと、現在、大学生の半数が奨学金を利用していて、30年前と比べて2割ほど増加しています。同じ歯科医院で働く歯科技工士の榎並拓也さん。かつて奨学金を返済しながら働いていました。〈歯科技工士 榎並拓也さん〉「最初は給料が低い状態なので全体から差し引かれる割合も大きいので、貯金が増えない通帳見ると毎月引かれていくんだなというのはありますね」働き始めの若者にとって大きな負担となる奨学金の返済。こちらの歯科医院ではスタッフの経済的な負担を軽くするため、4年前から奨学金の代理返済を行っています。〈医療法人社団 D＆J 平野大輔理事長〉「私自身が奨学金を借りながら大学に通って、アルバイトしながら入学金から全部そのようにして工面してきた。比較的、奨学金の返済という問題に関しては敏感だった」平野大輔理事長は市内3か所で医療機関を運営していますが、約80人いるスタッフのうち9人の奨学金について月2万円を上限に一部を代わりに返済しています。〈医療法人社団 D＆J 平野大輔理事長〉「やっぱり手取りが増えるというのは大きい。まずは安心して働ける、（新潟に）残ってそれなりに手取りがあって、それなりに充実した生活を送ることができる」大きな課題となっている若い世代の県外への流出…県は、若者に選ばれる県内企業を増やすため、再来年度から従業員の奨学金返済を新たにサポートする企業への支援を始め、新年度は制度の周知を図る予定です。歯科衛生士の長谷部さん。就職先を選ぶ理由のひとつが奨学金の代理返済だったといいます。〈歯科衛生士 長谷部いつかさん〉「新潟県に奨学金返済制度というのがあるのは、新潟で働く強みというか決め手のひとつになるかなと。新潟で生まれた方が自分の地元で働けると新潟も活性化されていくと思うので、そういう制度があって新潟で働くという理由のひとつになればすごくうれしい」子育て環境…そして、若者への支援を手厚くし、住んでよし、選ばれる新潟県へ。私たちの暮らしはどう変わるのでしょうか。