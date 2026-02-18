やっぱり「目黒蓮」はすごい！ 大ヒット中の『ほどなく、お別れです』で示した俳優としての進化
Snow Man・目黒蓮さんの主演映画が高い評価を得ています。目黒さんは、浜辺美波さんと映画『ほどなく、お別れです』で主演を担当。同作は、2月6日に公開されると、週末観客動員ランキングで初週1位（興行通信社調べ）を獲得し、公開から7日間で観客動員86万436人、興行収入11億7646万円を突破しました。現在も数字を伸ばし、大ヒット作品となっています。
SNSでは多くの人が「涙した」と絶賛し、出演者の演技やストーリーでも高評価を得ています。そこで、この記事では映画の見どころを解説しつつ、目黒さんの俳優としての魅力を紹介します。
※若干のネタバレを含みます。映画を見ていない人はご注意ください
就職活動で失敗し、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺さんが担当。美空を会社にスカウトし、厳しくも温かく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒さんが演じています。
本作の魅力は、原作を丁寧に映像化しているところです。美空は、亡くなった人の声を聴くことができる特殊能力があり、故人と対話することで“最高の葬儀”を作り上げます。
かなりオカルト的な設定ですが、美空が故人と会話できるようになった経緯を分かりやすく紹介し、違和感を払拭（ふっしょく）。そのうえで演出や撮影方法を工夫して、オカルト作品にならないよう、自然な流れで故人と美空の会話を観客に見せています。原作を読んでいない人でもすぐに理解できる脚本で、子どもが見ても楽しめる作品だといえるでしょう。
豪華な俳優陣による素晴らしい演技が見られるのも魅力です。さまざまな事情を抱えた遺族や故人の役で、志田未来さん、北村匠海さん、原田泰造さん、元乃木坂46の久保史緒里さんなどが出演。さらに、不慮の事故で命を落とした漆原の妻を新木優子さん、美空の家族を鈴木浩介さん、永作博美さん、夏木マリさんが演じています。
特に志田さん、北村さん、永作さんが見せる迫真の演技には注目。この3人が披露する心を揺さぶる演技だけでも、この映画を見る価値は間違いなくあります。
そんな浜辺さんとタッグを組んだ目黒さん。演じた「漆原礼二」もハマり役になりました。まず、『ほどなく、お別れです』では、目黒さんの声のよさが光っています。「別れや死」をテーマにした物語の中で、目黒さんの持つ低くて安心感のある声がドハマり。バラエティー番組などで聞く目黒さんの声とは違い、重みがありながらも優しい声を作り上げ、作品全体に深みを与えることに成功しました。漆原というキャラクターをよく理解し、高い表現力で観客を魅了します。
漆原は、妻を亡くしたトラウマであまり表情を変えないのですが、目黒さんは目で感情をうまく表現し魅力を生み出しています。静かな演技の中でもメリハリをつけ、美空に指導する際には厳しい表情も披露。そして、美空の成長に合わせて徐々に優しい表情になっていく「目の演技」を見せています。派手な演技ができない漆原はかなり難しい役ですが、見事な演技力の高さを見せました。
目黒さんといえば、『silent』（フジテレビ系）で演じた佐倉想や、『海のはじまり』（フジテレビ系）の主人公・月岡夏のように、静かな性格のキャラクターを演じるのが得意な俳優です。その実力が漆原でも発揮され、さらに進化しているといえるでしょう。
間違いなく、2026年も俳優として大活躍する年になるでしょう。『ほどなく、お別れです』でも見せたように、作品への出演を重ねるごとに俳優としての実力を高めています。2026年、どこまで飛躍できるのか注目です。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
