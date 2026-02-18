ホンダ「N-BOX」サイズの新型「軽ハイトワゴン」“新情報”を公開！

BYD Auto Japan（以下、BYD）は2026年2月16日、今夏の発売を予定している新型軽自動車「BYD RACCO（ラッコ）」の公式専用サイトを公開しました。

サイトには、同車の詳細や開発者の願いなどが掲載されているほか、さらに順次情報がアップデートされていくといいます。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「N-BOX」サイズの新型「軽ハイトワゴン」です！（31枚）

軽自動車は、日本の自動車市場において約4割を占める人気のカテゴリー。

そのど真ん中に、世界的な電気自動車（EV）メーカーであるBYDがついに参入を果たします。

新型ラッコは、「日本の日々の生活にもっとも適したクルマ」をコンセプトに開発された、BYD初の軽規格EVです。

ボディタイプは、現在の日本市場で圧倒的な人気を誇る「スーパーハイトワゴン」。

全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmというサイズ感は、最大のライバルと目されるホンダ「N-BOX」とほぼ同等で、後席には便利な両側スライドドアを標準装備しています。

今回の専用サイトで公開された情報によると、駆動方式は前輪駆動（FWD）を採用。

バッテリー容量はニーズに合わせて2種類が用意されます。

街乗り中心のユーザーに向けた「スタンダード仕様」は約20kWhのバッテリーを搭載し、航続距離は“200km”超を目標に設定。

一方、週末の遠出なども想定した「ロングレンジ仕様」は約30kWhの大容量バッテリーを積み、軽EVとしては異例となる“300km”超を目指して開発が進められています。

デザイン哲学には、BYDの「オーシャンエステティック（海洋美学）」を導入。

エクステリアは、日本の街に馴染む「四角×角まる」をテーマに、親しみやすさと空間効率を両立。

インテリアも「人文暖居」の思想に基づき、水平基調のインパネや、水滴をモチーフにしたディテールで、くつろぎの空間を演出しています。

また、日本のユーザーが重視する「収納」についても徹底的に研究されており、長傘の縦置きスペースや、スマホ・カードの定位置など、実用性にこだわった設計がなされています。

この新型ラッコについて商品企画を担当する田川博英氏は、「日本の暮らしの中で自然に使っていただける軽EV」を目指していると強調。

公式サイトを通じて、単なるスペックだけでなく、開発の背景や思想も発信し、日本の顧客の声に耳を傾けながら丁寧に仕上げていく姿勢を示しています。

また、企画担当のワン・ジエンウェイ氏は、2年にわたる徹底的な日本市場調査を経て、“ラッコ”と命名した経緯を説明。

ラッコは道具を使って貝を割る「賢さ」と「愛らしさ」の象徴である一方、絶滅危惧種でもあります。

「地球環境を守ることは、海を守り、ラッコを守ること」として、BYDが掲げる「地球の温度を1℃下げる」というミッションを実現しつつ、親しみやすい名前と共に「日本の毎日に寄り添うモデル」として提案したいと語っています。

※ ※ ※

2026年夏の発売に向け、順次情報がアップデートされる予定の公式サイト。

「黒船」ならぬ「愛らしいラッコ」が、日本の軽自動車市場にどのような“小さな革命”を起こすのか、今後の動向から目が離せません。