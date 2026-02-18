薬丸裕英「あの時代にネットがあったら僕干されてる」激ヤバアイドル時代を語る
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。ゲストに薬丸裕英が登場した2月17日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
今回のゲストは、「出没！アド街ック天国」（毎週土曜夜9時）、「なないろ日和！」（毎週月〜金曜朝9時26分）から、薬丸裕英。いつものように伊集院＆佐久間のOPトークが延々と続いていたため、登場早々「長すぎるよ」と薬丸。「なないろ」生放送後、「アド街」収録までの間に当番組に出演することになっているのだが、2人がしゃべりすぎたため「もう40分しかないよ。1時間半しゃべるつもりで来てんのに」と苦言を。
この他にも「よじごじDays」（毎週月曜午後3時40分）月曜MCを担当するなど、毎日のようにテレ東番組へ出演している薬丸だが、「誰もMr.テレ東って言ってくれない」とボヤき、一同爆笑！
開始から31年、放送回数1500回を超える長寿番組「アド街」。開始1年後から出演している薬丸が印象に残っているのは、“薬丸が育った街”ということで取り上げられた武蔵村山市の回。子どもの頃は「街に迷惑しかかけてない小僧」だったそうで、「地元に貢献できたみたいな形で嬉しかった」と。しかし、街の人々に当時の薬丸のことを尋ねたインタビューは、「全部編集で切ってもらいました」と笑わせる。
月〜木曜のMCを担当する朝の生活情報番組「なないろ日和！」は、今年で13年目。17年半MCを務めたTBSの朝の帯番組「はなまるマーケット」と合わせて、なんと“朝の顔”として今年で30年！ 実は、「はなまる」が涙涙の大フィナーレを迎えた3日後にテレ東で「なないろ」が始まったため、堺正章からの「いや〜ヤッくんは本当節操ないね〜」との言葉をはじめ、当時はいろいろ言われたという。
また、「なないろ」「よじごじ」はテレ東新人アナウンサーの登竜門的番組のため、「テレ東のアナウンス部って薬丸さんを避けては通れない」という当番組の進行役・中根舞美アナウンサーだったが、その言い方に薬丸が…!?
元々、薬丸は、3人組のアイドルグループ・シブガキ隊としてデビューし、80年代に大旋風を巻き起こした。とがっていた薬丸が“朝の顔”として30年…!?薬丸が、激ヤバのアイドル時代を振り返る。
伊集院「当時の男性アイドルからしたらとんがってる人だったし、正直、何年かでいなくなるタイプの人じゃん」
佐久間「正統派のアイドルの人気はありながら、発言とかはけっこうアイドルじゃない発言されてましたよね」
伊集院「ヤッくんのモノマネをとんねるずがやる時に、『マジ？』って。ちょっと嫌な顔しながら『マジ？マジマジ？』っていう、そういう人だったの」
中根アナ「えー！」
伊集院「想像してました？この芸能人生」
薬丸「いや〜人は変わるんですね〜」
一同爆笑！
薬丸「たぶん、あの時代にネットがあったら、もう僕干されてると思いますよ」
佐久間「発言一個一個あげつらわれて」
薬丸「絶対干されてます。芸能界って『おはようございます』って言うじゃないですか。『おかしくね？』って言ってたんですよ、僕。なんで昼とか夜に『おはようございます』って言うんだって。めんどくせぇヤツ来たなみたいに思われてたんです」
伊集院「そうそう。とんがってる、異端児タイプ」
中根アナ「ほんとですか？全然イメージないですね」
薬丸「若気の至りで逆らってた自分はいたなというのは思うんですけど。だから、昔僕と仕事した人は、絶対にあいつと二度と仕事したくないだろうなって」
一同爆笑！
そんな薬丸が、今の自分が当時の自分に注意するとしたら「ちゃんと人には挨拶しなさい」とのことで、またまた一同爆笑！「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
長寿番組「出没！アド街ック天国」長い歴史で変わった街とは!?、異端児アイドルだった薬丸裕英！さわやかイメチェンの秘話を語る！、テレ東番組を網羅している薬丸に佐久間P目をつける！ヤッくんを深夜番組に起用!?など配信オリジナル動画も配信！
