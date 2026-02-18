愛知・明治村×『鬼滅の刃』がコラボ！ 謎解きゲームやオリジナルグッズを展開へ
テレビアニメ『鬼滅の刃』とコラボレーションしたイベント「鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録」が、3月7日（土）〜5月31日（日）の期間、愛知・犬山市にある博物館 明治村で開催される
【写真】アクスタやトートバッグなど！ オリジナルグッズ一覧
■描き下ろしイラストを使用
今回開催される「鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録」は、明治村の雰囲気に合わせ、書生服や女学生風のハイカラな衣装に身を包んだキャラクターたちの描き下ろしイラストを使用した期間限定のイベント。
期間中は、新米の鬼殺隊士として明治村内を巡って事件を解決する謎解きゲームを実施。難易度の異なる「消えた村民捜索編」、「毒霧に揺れる村編」、「供物消失の村編」が遊べて、各コースをクリアすると「オリジナルステッカー」、全コースをコンプリートすると「オリジナル缶バッジ」がゲットできる。
また、全4種類のコラボアトラクションが展開されるほか、スタンプラリー「隊士たちの写真探しラリー」や、クイズラリー「隊士たちと特別訓練クイズ」、コラボグルメの提供、特典付きコラボ入村券の販売なども行われる。
さらに、描き下ろしイラストを使ったオリジナルグッズが登場。ラインナップには「アクリルスタンド」や「クリアファイル」、「ハーフタペストリー」、「トートバッグ」などがそろい、1会計3000円（税込）購入ごとに「特典しおり」がランダムでプレゼントされる。
