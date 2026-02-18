ルクア大阪の新館が４月に一部開業へ　「ポケモンセンターオーサカ」やレストランなど　秋には２９店舗がオープン予定で“国内最大級のキャラクターゾーン”を展開

ルクア大阪の新館「ＬＵＣＵＡ ＳＯＵＴＨ」が４月５日に一部開業です。



ＪＲ西日本は大丸梅田店の１０階から１６階について、ＪＲが運営する商業施設「ＬＵＣＵＡ ＳＯＵＴＨ」とし、一部のエリアを４月５日に開業すると発表しました。「ＬＵＣＵＡ」、「ＬＵＣＵＡ １１００」に続いて３館目となります。



４月にオープンするのは、大丸梅田店で営業していた「ポケモンセンターオーサカ」などのキャラクターショップとレストランです。秋には第２期として「サンリオ」や、関西初出店となる「ナルミヤハッピーパーク」など２９店舗がオープン予定で、国内最大級のキャラクターゾーンを展開するということです。



（ＪＲ西日本 倉坂昇治社長）「これまでのお客さま層に加えてファミリー層や、世界的に人気が高いキャラクターゾーンを備えるので、インバウンドのお客さんなども含めて大阪の中心地として、さらなるにぎわいを創出していきたい」



「ＬＵＣＵＡ ＳＯＵＴＨ」は２０２７年に全面開業する予定です。