宝塚歌劇団「全5組」出身9人が“究極の騙し合い”へ 美弥るりか主演、ブラックコーデの豪華ビジュアル公開
元宝塚歌劇団月組男役スターの美弥るりかが、舞台『MISSDIRECTION』の主演を務めることが決まった。妃海風、海乃美月、緒月遠麻、帆純まひろ、野々花ひまり、千海華蘭、羽立光来、七海ひろきと豪華共演を果たす。
【写真多数】元宝塚歌劇団の9人が集結 舞台『MISSDIRECTION』ソロショット
同舞台は、七海プロデュースによる演劇企画「QQカンパニー」による完全新作。元宝塚の9人が集結し、究極の騙し合いを繰り広げるクライム・シチュエーションコメディーで、全5組（花組・月組・雪組・星組・宙組）から出身者がそろう。最後のキャスト解禁として、七海の同期・同郷の美弥の名前が発表された。
キービジュアルも公開。主演の美弥を中心に一癖も二癖もありそうな登場人物たちが勢ぞろいし、一瞬たりとも見逃せない展開を予感させる内容となっている。
大阪公演（5月28〜31日、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）、東京公演（6月17〜21日、シアターH）を予定。大阪と東京でラストは異なる展開となるという。
■美弥るりかコメント
――シチュエーションコメディに出演することについて
挑戦してみたいジャンルでしたので、どのような形になっていくかとても楽しみです！この素敵なメンバーとなら良い緊張を保ちながらも、舞台の余白も作っていけるのではないかなと期待していますし、私も今回の舞台を通して必ず成長していきたいです。
――前作、舞台「THE MONEY-薪巻満奇のソウサク-」をご覧になって
この先どんな展開が待っているのだろうというワクワクが止まらなかったです。今作も私が味わった気持ちを、同じようにお客様に感じていただけたらうれしいです！
――脚本・演出の保木本真也さんについて
とても温厚で面白くてクレバーさもある方だなと思いました。たくさんお話ししたので、保木本さんが一人一人をどんな役に描くのか楽しみですね！
――キービジュアルやPV撮影の雰囲気など
共演できる方とも数人お会いできたりして嬉しい再会もありましたし、それぞれのジャンルのプロフェッショナルな皆さまと作り上げていく時間が素敵な時間となりました。全員集合のキービジュアルはかっこいいこと間違いなしです！！
――共演者について
まずは声をかけてくれたプロデューサーのカイちゃん（七海ひろき）に心から感謝の気持ちでいっぱいですし、カイちゃんとお芝居できるのは本当に久しぶりなので楽しみでなりません。そしてカイちゃんの元に集まった最高かつ最強メンバーの皆さまと化学反応が起きるのか、お客様に見届けていただきたいです！
■プロデューサー・七海ひろきコメント
演劇がやりたいと思って立ち上げたQQカンパニー。第2弾ができること、とてもうれしいです。前回に引き続き、脚本・演出は保木本真也さんにお願いし、秀逸なシットコムをお届け出来たらと思います。そして、今回も元宝塚歌劇団の最高のメンバーが集まりました。9人の個性的な出演者たちで、お客様に驚きと笑いをお届けできたらと思います。
舞台「MISSDIRECTION」の主演は誰か、考えた時に真っ先に美弥さんが浮かびました。“唯一無二”の世界観を持っている美弥さんと、舞台で共演できることが今から楽しみでなりません。
今回は大阪公演と東京公演で異なる結末となる「アナザーエンディング」が楽しめる仕掛けもあります。ぜひ、両方の物語を劇場でご覧いただきたいです。私たちに騙されに来てください！
