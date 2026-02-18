１８日召集された今国会は会期が７月１７日までの１５０日間に設定され、特別国会としては異例の長期間になる。

先の通常国会は冒頭で衆院が解散され、予算案や法案の審議が行われなかったためだ。焦点の一つは再提出が見込まれる衆院議員定数削減法案で、日本維新の会は削減対象を比例選に絞る可能性をちらつかせている。

維新の藤田文武共同代表は１８日のＮＨＫ番組で、小選挙区を２５、比例選を２０減らす定数削減法案の内容を見直すか問われ、「それは十分ある。もう一度熟議して法案をどのような形で出し直すのか考えたい」と語った。比例選に限った削減が維新の当初の考えだとも述べた。比例選のみの削減は公明党などの反発を受けて撤回した経緯がある。

今国会ではこのほか、インテリジェンス活動の強化を図る国家情報会議設置法案や、外国資本による日本企業への投資を審査する「対日外国投資委員会」の設置関連法案などが審議される見通し。

特別国会は衆院選の直後に開かれるもので、衆院正副議長の選出や首相指名選挙を行い数日で閉会するのが通例だ。過去には長期間に及んだ例もあるが、今回と同様に衆院選に伴って通常国会で実質的な審議が出来なかったケースが多い。