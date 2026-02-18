“巨大与党”の誕生で景色が様変わりした国会が始まりました。18日に発足する“第2次高市内閣”は今後どう国会運営を進めていくのでしょうか。

■国会に初登院 目をうるませる新人議員も

真冬の総選挙をへて、新たな国会が始まります。

早速、報道陣に囲まれた、最年少26歳の新人議員は…

自民党 村木汀議員（26）

「どう、どうしたらいいでしょうか…こういうものですか？」

写真撮影で戸惑いの様子。

自民党 村木汀議員（26）

「たまたま最年少という結果にはなりましたが、しっかりとやっていくことに年齢は関係ないと思いますので」

少し、目がうるんでいる様子。感極まったのか…

自民党 村木汀議員（26）

「ごめんなさい、ただのドライアイ」

■“返り咲き”自民・丸川珠代議員は…



圧勝を果たした自民党の新人議員が目立つ中…

記者

「ぶらさがり取材応じていただけますか？」

自民党 丸川珠代議員（55）

「はい。（周囲に）今ぶらさがり取材というのをこれからやるので…。ここが車が通るところなので、もうちょっと下がっていただいた方がいいのかな」

ベテランのような風格を見せつける、丸川珠代議員。2024年、いわゆる“裏金”問題を受け落選しましたが、今回、返り咲きました。

自民党 丸川珠代議員（55）

「まっさらな気持ちでスタートを切りたい」

■“躍進”チームみらい 11人全員で初登院

躍進を遂げたチームみらいは、11人全員で初登院しました。

平均年齢40歳。最年長の宇佐美議員は写真撮影で…

チームみらい 宇佐美登議員（59）

「チームみらい〜！」

…と、みんなで声を合わせて笑顔をつくろうと呼びかけますが、黙ってカメラに笑顔を向ける一同。

宇佐美登議員

「やんないの？ チームみらい」

男性

「まぁいいんじゃないですかね、笑顔で」

宇佐美登議員

「（チームみらい）やります？」

男性

「やらない」

宇佐美登議員

「え、やらない？」

■参政・豊田真由子議員「生まれ変わった気持ちで…」

こちらも躍進、参政党。新たに、幹部を務めるのは。

参政党 豊田真由子議員（51）

「お疲れさまでございます。よろしくお願いいたします」

「このハゲ〜！」から9年─。秘書に対する暴言などが問題となり、自民党を離党した豊田真由子議員です。

参政党 豊田真由子議員（51）

「生まれ変わった気持ちで、ぞうきんがけから精いっぱい働きたいと思う。なんか調子こいてるとか言われたら困る。ガッツポーズなしにしましょうか。神妙な感じでいきます。すみません、私なんかを取材していただいて恐縮です」

■第2次高市内閣、発足へ

高市首相も新たな議員バッジを受け取り、笑顔を見せました。

高市首相

「じゃん！衆議院議員バッジ」

衆議院で316議席。自民党の圧勝で、国会の景色も一変しました。

森英介衆院議長

「高市早苗くんを内閣総理大臣に指名することに決まりました」

第2次高市内閣、発足へ──。

各党へ挨拶をしに回ります。

■高市首相、各党へ挨拶まわり

高市首相

「おじゃましまーーす！！」

国民民主党 玉木代表

「おめでとうございます！」

国民民主党 古川国対委員長

「ご無理なさらないように。お体が1番、お大事になさってください」

高市首相

「体は元気」

日本保守党の百田尚樹代表と並んだ際には…

高市首相

「笑ってねぇ」

チームみらいの安野党首には…

高市首相

「テレビで見るより細いですね」

中道にも挨拶。

高市首相

「失礼いたします」

中道 小川代表

「総理、ご就任おめでとうございます。まだ手を痛めておられるんですね？」

高市首相

「でも大丈夫」

中道 小川代表

「（握手は）左手で恐れ入ります。いろいろご指導いただきます」

高市首相

「映画、見ておかないとだね」

中道 小川代表

「またまた」

映画とは、小川代表をモデルにした「なぜ君は総理大臣になれないのか」という映画のことだとみられます。

高市首相

「あの映画見た？ 私見たよ、夫婦で2回見たよ」

中道 小川代表

「勘弁してください」

中道 小川代表

「門戸を開き、対話を重ね、低姿勢で謙虚にお願いなり相談をする野党第一会派でいたい」

◇

18日夜、高市首相は記者会見を行い、今後の政権運営の方針などについて説明する予定です。