◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセン

ナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）はほとんどの馬が追い切りを終えた午前１０時５１分（調教開始は午前７時）にＷコース入り。道中はリズム重視でゆったり運び、直線は強めに追われて５ハロン６６秒４―１１秒９をマークした。伊藤調教師は「時計的には十分動けているし、前走より反応もいい。とにかく出来はいいです」と状態の良さを感じていた。

４週連続で騎乗した横山武史騎手は、古馬になってズブさが出てきたように感じ、最終追い切りでひと工夫をこらした。「メンコを外してみました。正直なところ、すごく一変したとは思いませんが、多少なりとも反応はマシになった感じです」と説明した。

昨年のダート３冠《１》《１》〈２〉着が示すように能力は高いが、気性面の課題も残す。「調教では折り合えるようになってきましたが、競馬では掛かると思います。でもそれがこの馬の特徴なので」と横山武史騎手。丁寧に、慎重に調整を進めてきた成果が出るかどうかが勝敗のカギを握る。