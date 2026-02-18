Google、開発者向けイベント「Google I/O 2026」を5月19〜20日に開催！基調講演は日本時間5月20日2時から。オンラインで無料参加可能
Googleは17日（現地時間）、開発者向けイベント「Google I/O 2026」（ https://io.google/2026/ ）を現地時間（PDT）の2026年5月19日（火）から5月20日（水）に開催するとお知らせしています。基調講演は現地時間（PDT）の5月19日10時より実施され、ライブ中継されるとのこと。日本時間（JST）では5月20日2時から。
なお、すべてのスケジュールは今後順次案内される予定で、恐らくすでに昨年11月より開発者向けプレビュー版が提供開始されているAndroidの次期メジャーバージョン「Android 17」の詳細な説明や各Googleサービスの近況や新機能が発表されるものと見られます。また合わせて恒例の「Google I/O 2026 Puzzle」（ https://io.google/2026/puzzle/ ）も公開されています。
Googleの開発者向けイベント「Google I/O」は毎年5月頃に開催されており、AndroidやChromeなどのGoogleが開発する製品などの最新情報が発表される場となっていますが、Androidについてはここ数年は次期バージョンの詳細をGoogle I/Oで説明するという流れになっており、昨年からAndroidのメジャーバージョンアップが第2四半期（4〜6月）にリリースされ、今年も次のAndroid 17は正式版が4〜6月にリリース予定となってはいるものの、同様にAndroid 17の詳細が紹介されると思われます。
また2019年まではShoreline Amphitheatreで開催され、現地に参加するには高額なチケットを購入する必要がありましたが、2020年はCOVID-19の拡大のために開催が中止され、2021年からはオンライン開催となり、その後は基本はオンライン開催ながらも再びShoreline Amphitheatreでの現地開催も行われており、今年も昨年などと同様となっています。またオープンな生成AIサービス「Gemini」などについてさまざまな発表がされる予定です。
