デスク「弊誌と『財界 BEST AI100』を共催しているAI Sword（大池知博代表取締役）のAI（人工知能）コミュニティ『WEB300』がカンファレンスを開催したね」



記者「AIに取り組む、興味関心を持つ大企業やスタートアップの経営者など約400人が参加したカンファレンスです」



デスク「どういった登壇者がいたのかな」



記者「台湾サイバー無任所大使のオードリー・タン氏がオンライン講演したのを皮切りに、ソフトバンクグループ取締役の宮内謙氏、トヨタ自動車会長の豊田章男氏、NTTデータグループ社長の佐々木裕氏などが登壇し、今の世界の潮流、起業家精神の重要性、人とAIの関係などについて熱く語っていました。AIが事業に欠かせないものになっていることはもちろん、最後に決めるのは『人』だということもわかるカンファレンスでした」