長野県勢が躍動しました。イタリアで開催中のミラノ・コルティナオリンピック。スピードスケート女子団体パシュートに出場した諏訪郡下諏訪町出身の野明花菜選手が銅メダルを獲得しました。



実況

「さあ日本チームが上がります」

「いい笑顔です」

「最高の笑顔です」



スピードスケート女子団体パシュートで銅メダルを手にする日本代表。オリンピック初出場の下諏訪町出身・野明花菜選手の胸にもメダルが輝きました。





4人の代表メンバーのうち、3人1組で出場する女子団体パシュート。日本は堀川選手、佐藤選手、髙木選手の3人で挑んだ準決勝でオランダに僅差で敗れ、3位決定戦に進みます。その3位決定戦の相手は、平昌大会銅メダルのアメリカ。ここで呼ばれたのが…。実況「先頭・髙木美帆、2番目に野明花菜を起用です」日本は準決勝と布陣を変更。21歳、野明選手がオリンピック初のレースへ…。実況「スタートしました。」解説 髙木菜那さん「野明選手スタートを少し失敗してしまいましたが、今しっかり追いついたので大丈夫です」スタートでミスがありましたが立て直し、レース序盤から日本がリード。実況「ラスト1周の鐘がなった」最後の1周、野明選手が姿勢を崩すも耐え、このまま…。実況「日本、銅メダルに向けて最後の直線。日本銅メダル！」アメリカにおよそ3.5秒差をつけ銅メダルに輝きました。野明選手の地元、下諏訪町。役場ではさっそく横断幕が掲げられ、喜びを分かち合います。地元住民は「下諏訪町でメダリストが出たということが本当にうれしい」地元住民は「誇りに思うわな。おやじ、おふくろも選手だったということを考えれば、ましてやうれしく思う」元スケートのオリンピアンで、幼少期から野明選手を指導した母・三枝さんは…。野明選手の母・三枝さん「つまずいたところで佐藤選手がポンと大丈夫だよと手をかけてくれているんですよね。そういう皆さんの心遣いでなんとか滑り切れたという感じですね。本当に大変な1年間だったんですけれども、本当によく頑張ったね。というふうにほめてあげたいと思います」オリンピックという大舞台に初めて立った野明選手。野明花菜選手「すごく緊張したんですけど、やっぱミスも目立っていましたし、悔いは残るんですけど、先輩たちがつないでくれて立った自分のスタートラインだったので、また強くなって戻ってこれたら」野明選手は日本時間21日のマススタートの代表にも選ばれています。