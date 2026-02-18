²¤½£Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¡¢Áá´üÂàÇ¤¤«¡¡±Ñ»æÊóÆ»¡¢¸å·Ñ¼ÔÁª¤ÓÇ°Æ¬
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡Ë¤Ï18Æü¡¢²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡ÊECB¡Ë¤Î¥é¥¬¥ë¥ÉÁíºÛ¤¬2027Ç¯10·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤òÁ°¤Ë¡¢Áá´ü¤ÎÂàÇ¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±Ç¯½Õ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÁª¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÂà¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂàÇ¤¤¹¤ë¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤é¤Ë¸å·Ñ¼ÔÁª¤Ó¤òÂ÷¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ûµ¿ÇÉ¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¡¢¹ñÌ±Ï¢¹ç¡ÊRN¡Ë¤¬¾¡Íø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¬¥ë¥É»á¤Î¸å·Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¥³¥¹»á¤ä¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÃæ¶äÁíºÛ¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥Î¥Ã¥È»á¤é¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¬¥ë¥É»á¤ÏÊÛ¸î»Î½Ð¿È¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡¦»º¶ÈÁê¤ä¡¢IMFÀìÌ³Íý»ö¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ19Ç¯11·î¤ËECBÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£