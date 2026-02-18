“地方の希望に” 国内初の浮体式洋上風力発電「戸田建設が展望発表会」広瀬アリスさんも登場《長崎》
国内初の浮体式洋上風力発電「五島洋上ウィンドファーム」は、先月5日から商用運転を開始。
この取り組みの代表企業が、今年の「展望発表会」を開催しました。
東京駅近くのオフィスビルで、16日に行われた、戸田建設の「展望発表会」。
CMキャラクターを務める広瀬アリスさんが登場し、去年6月に五島市沖で行われたCM撮影を振り返りました。
（戸田建設 大谷 清介社長）
「(五島洋上ウィンドファームは）海中に70メートルくらい入っていて、海面から上が100メートルくらいで170メートルある。
東京タワーが333メートルあるので、その約半分くらい」
（広瀬アリスさん）
「私たちが見ているところが100メートルなので、さらに下にまだあると思うとすごい」
国内初となる浮体式洋上風力発電「五島洋上ウィンドファーム」。
五島市の崎山沖に設置されています。
戸田建設などが出資する合同会社が、2022年から工事を進めて先月、商用運転が始まりました。
（広瀬アリスさん）
「実物は本当にすごくて、とても迫力があって圧巻でした。結構リアルに"うわぁ"となった。
(CMは)その表情をカメラに収めて頂いた感じ」
戸田建設は、県内では長崎市の「出島メッセ長崎」、
さらに「長崎スタジアムシティのハピネスアリーナ、オフィス棟」などを手掛けています。
大谷 清介社長は、長崎で広がる可能性が、“地方の課題解決の糸口” につながると感じているそうです。
（戸田建設 大谷 清介社長）
「坂道の多いところで、高齢化していくと住みにくい所もあるんだろうなと想像できるが、その中でも “光り輝く魅力あるまち” ということは、ほかのもっと過疎化している町にとっては、力になるのではないか」
戸田建設は今後、浮体式洋上風力発電の大型化や量産技術の開発にも力をいれていくということです。