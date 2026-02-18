本日の【上場来高値更新】 ミクロン、第一生命ＨＤなど99銘柄
本日の日経平均株価は、米株高や高市政権の財政出動に期待した買いが優勢となり、前日比577円高の5万7143円と5日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は99社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、自社株取得が好感されたミクロン精密 <6159> [東証Ｓ]、「責任準備金対応債券」の会計ルール変更案で資金が流入した第一生命ホールディングス <8750> [東証Ｐ]など。そのほか、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6777> [東証Ｓ]は12日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1450> タナケン 東Ｓ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<2875> 東洋水 東Ｐ 食料品
<2962> テクニスコ 東Ｓ 金属製品
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3321> ミタチ産業 東Ｓ 卸売業
<3402> 東レ 東Ｐ 繊維製品
<3407> 旭化成 東Ｐ 化学
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3569> セーレン 東Ｐ 繊維製品
<3837> アドソル日進 東Ｐ 情報・通信業
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4204> 積水化 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4231> タイガポリ 東Ｓ 化学
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<4894> クオリプス 東Ｇ 医薬品
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5333> ガイシ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6159> ミクロン 東Ｓ 機械
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械
<6469> 放電精密 東Ｓ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ 保険業
<7409> エアロエッジ 東Ｇ 輸送用機器
<7505> 扶桑電通 東Ｓ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7581> サイゼリヤ 東Ｐ 小売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7781> 平山 東Ｓ 精密機器
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ 化学
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8159> 立花エレ 東Ｐ 卸売業
<8276> 平和堂 東Ｐ 小売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8928> 穴吹興産 東Ｓ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ 陸運業
<9034> 南総通運 東Ｓ 陸運業
<9065> 山九 東Ｐ 陸運業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
株探ニュース