　本日の日経平均株価は、米株高や高市政権の財政出動に期待した買いが優勢となり、前日比577円高の5万7143円と5日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は99社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、自社株取得が好感されたミクロン精密 <6159> [東証Ｓ]、「責任準備金対応債券」の会計ルール変更案で資金が流入した第一生命ホールディングス <8750> [東証Ｐ]など。そのほか、ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6777> [東証Ｓ]は12日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　建設業
<1450> タナケン　　　東Ｓ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品

<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<2875> 東洋水　　　　東Ｐ　食料品
<2962> テクニスコ　　東Ｓ　金属製品
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3321> ミタチ産業　　東Ｓ　卸売業
<3402> 東レ　　　　　東Ｐ　繊維製品

<3407> 旭化成　　　　東Ｐ　化学
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3569> セーレン　　　東Ｐ　繊維製品
<3837> アドソル日進　東Ｐ　情報・通信業
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4204> 積水化　　　　東Ｐ　化学

<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4231> タイガポリ　　東Ｓ　化学
<4272> 日化薬　　　　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4462> 石原ケミ　　　東Ｐ　化学
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<4894> クオリプス　　東Ｇ　医薬品

<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5333> ガイシ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器

<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械
<6159> ミクロン　　　東Ｓ　機械
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械
<6264> マルマエ　　　東Ｐ　機械
<6432> 竹内製作所　　東Ｐ　機械
<6469> 放電精密　　　東Ｓ　機械
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器

<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<7014> 名村造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器

<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業
<7409> エアロエッジ　東Ｇ　輸送用機器
<7505> 扶桑電通　　　東Ｓ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業
<7581> サイゼリヤ　　東Ｐ　小売業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7781> 平山　　　　　東Ｓ　精密機器
<7917> ＺＡＣＲＯＳ　東Ｐ　化学

<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8159> 立花エレ　　　東Ｐ　卸売業
<8276> 平和堂　　　　東Ｐ　小売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8928> 穴吹興産　　　東Ｓ　不動産業

<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9025> 鴻池運輸　　　東Ｐ　陸運業
<9034> 南総通運　　　東Ｓ　陸運業
<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9279> ギフトＨＤ　　東Ｐ　小売業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

株探ニュース