福留光帆、衝撃の政策プレゼン「全国民に名札の着用を義務付け」 理由に後藤威尊も思わず笑う
タレントの福留光帆が18日、東京・YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで行われた総務省が主催、吉本興業が企画・実施する『若者フォーラム 2025 選挙に行こう！みんなのアシタ討論SHOW！』に参加した。
MCは吉村崇（平成ノブシコブシ）が務め、水田信二、山崎ケイ（相席スタート、※崎＝たつざき）、堂前透（ロングコートダディ）、福留が党首となって日本を明るくする政策を発表。後藤威尊（INI）が特別ゲストとして討論を聞いた。
福留は名前が思い出せない事態を避けるために「全国民に名札の着用を義務付け」という政策を発表した。福留が「後藤さんもファンの方が来て『私の名前、覚えてる？』と言われて気まずい時間があると思う！」と水を向けると、後藤は「記憶力には自信あるけど、『なんだっけ…』と焦った記憶もありますね。1回あったのが『覚えてる？』と聞かれて。『覚えてるよ！』と言ったら『初めて来た』というのもありました。（名札の着用は）助かりますね」と苦笑いでエピソードを披露していた。
10代・20代の若い世代において、「選挙の投票率の低さ」、「政治への関心の低さ」が問題となっている。イベントでは、さまざまな分野で活躍する4組のタレントが、「オリジナル政党の党首」として、日本を明るくするための政策について議論を行った。討論会終了後、来場者には実際の選挙に使用する投票用紙、投票箱を用い「最も素晴らしいアイデア」だと思った政党に投票。楽しみながら行う投票体験を通じ、選挙の重要性を周知し、自発的な投票行動につなげていくことを目的として実施された。
