6人組アイドルグループ「クマリデパート」が15日、東京・Veats SHIBUYAでワンマンライブを開催した。涙あり笑いありの極上のステージ。終えたばかりのメンバーたちがそれぞれの言葉でライブを振り返った。（「推し面」取材班）

▼小田アヤネ「大阪・東京2公演を通して、会場のファンが盛り上げようとしてくれてるなっていう姿勢を凄く感じて。私と（楓）フウカが一番先輩なんですけど、その中でちょっと引っ張っていかなきゃっていう思いもあったのですが、みなさんが盛り上げて、一緒に楽しい空間を作り上げてくれたので、凄く楽しく全開でライブをすることができました」

▼楓フウカ「大阪・東京を終えてみて、前よりもっと今の体制で固まってきたなって思うし、みんなにもそう思って楽しんでもらえるライブにできていたらうれしいなと思います。次は10周年のライブ。グループとしても大きい規模だと思うので、これも大成功できるように、また、定期公演でもいっぱいいっぱい新しいクマリデパートを見せていけるように頑張りたいです」

▼七瀬マナ「東阪ワンマンに向けて6人がブラッシュアップしていく過程も凄く楽しくキラキラしていて。今日もファンのみんなの顔があったかくって、グッと…きてしまいました。凄く幸せで楽しかったです。4月の10周年ライブが2カ月後なので気を抜かずに成功させられるように頑張りたいですし、是非皆さんに来ていただきたいです」

▼葵ミヅキ「大阪と東京、2カ所でライブできたのがとてもうれしいし、初めましての方とかも結構『いいね』とか褒めてくれたりしてくださってとてもうれしかった。これからも『成長できたね』って言ってもらえるように。一生懸命毎日頑張って、4月のワンマンもでも成長した姿をまた見せられたらいいなって思います」

▼桃々シオン「ドキドキのワンマンライブでした。お披露目の時の動画を今でも見返すとなんか笑っちゃうくらい幼くて。なので、成長をちょっとでも見せられたらなって思って頑張っていました。ファンの皆さんが『あぁ、いいね』って顔で見てくれたのがうれしくて。ライブは凄く楽しいなってあらためて思いました」

▼鈴音リン「大阪と東京での公演。ちゃんと来てくれるファンがいるっていうことだし、ワンマンライブができるっていうことが当然なことではないと思うので。ちゃんとクマリデパートのことを愛してくれてる人がたくさんいて、こうやって成り立ったライブだと思ってるので、本当にみんなには感謝しかないなと思いました」