6人組アイドルグループ「クマリデパート」が15日、東京・Veats SHIBUYAでワンマンライブを開催した。7日の大阪ワンマンとともに提示したテーマは「デパートをおかずに白ごはんを食べます！」というグループらしい愛嬌と食欲に満ちたものだった。ただ、そこに用意されていたのは、単なる「おかず」などという言葉では片付けられない、生命力に満ちた「極上のフルコース」。4月の創業10周年という大きな節目を前に6人が見せたのは「新体制」という枕詞を過去にする圧倒的な一体感と覚悟の証明だった。（「推し面」取材班）

ライブの終焉を告げる「2060年チェリーブロッサムの旅」が始まった瞬間、場内の空気は物理的に膨張した。ステージ上で跳ね、回り、全身全霊で音を浴びるメンバー。それに呼応するようにフロアからは地鳴りのようなコールが巻き起こる。

「“こうすればよかった”などと後悔するようなライブにはしたくない」

事前のインタビューでメンバーが語ったその決意は嘘ではなかった。アンコールのラスト。汗を滴らせながらも一切の妥協なく踊り切る姿には限界を超えた先にある「純粋な喜び」が宿っていた。客席とステージが境目なく溶け合い、6色の多幸感が会場を包み込む。その光景は、まさにクマリデパートが目指す世界の縮図そのものだった。

幕開けを飾ったのは「愛 Eye Catch」。視線を交わした瞬間、場内が瞬時にクマリワールドへと引き込まれた。「シン・ククククマリデパート」での自己紹介を経て、ライブは一気に加速。ここで最新曲「クマった！釣られちゃった♡」が投下される。

♪つら釣られた恋「辛」釣られて落ち恋♡――

キャッチーなメロディーに合わせ、フロアの隅々まで“釣り上げる”ようなキュートな振付。圧倒的な「かわいい」の暴力に、観客のボルテージは早くも最高潮へ。この曲はアンコールでも再び披露されたが、東京ライブ版の白Tシャツ姿でリラックスした表情を浮かべる6人が放つそれは、本編とはまた違う「素の愛らしさ」にあふれ、会場中をメロメロにさせていた。

中盤、新体制初披露となった「止まらない！ト・マンナヨ！」のイントロが流れた瞬間の、地を揺らすようなファンの歓喜。そこから「愛 Phone 渋谷」まで、一瞬の隙もないノンストップのパフォーマンス。会場全体が巨大な生き物のようにうねり、一人ひとりの指先まで神経の通った精緻な表現があった。

しかし、この日のライブを真に特別なものにしたのは、終盤に吐露されたメンバーそれぞれの「本音」だった。

新メンバーの鈴音リン、桃々シオン、葵ミヅキ。「力不足で悩んだ」「未熟な私についてきてくれて…」。デビューから半年の葛藤があふれ出し、葵は涙を懸命にこらえながら言葉をつないだ。その涙を、優しく、かつ力強く受け止めたのが先輩メンバーたち。七瀬マナは何度も涙をぬぐいながら「クマリをあきらめずに愛してくれてありがとう」と声を震わせ、楓フウカは「もっと大きいステージへ連れていきたい！」と熱く、気高く、不退転の決意を叫んだ。

その極限の情緒を、最後に小田アヤネも優しく包み込んだ。「みんながこうやって足を運んでくれることが私たちの原動力」と感謝を語りつつ、涙でぐしゃぐしゃになったフロアのファンを指して「ほら、涙をふいて！ 子供をあやすママみたいだね」と、メンバーとともにいたずらっぽく笑い飛ばしてみせた。

涙から笑いに。その瞬間、空気は一気に陽だまりのような明るさへと反転した。苦楽を共にするファンをまるごと抱きしめる包容力。6人はただ守られる存在ではなく、ファンを力強くけん引する存在へと進化していた。

約2時間の「極上のフルコース」。しかし、空腹はまだ満たされていない。終演後のスクリーンで発表された、4月29日キネマ倶楽部での「創業10年記念 寿生（じゅう）年祭り」。この6人でさらなる高みへ登るという確かな約束だ。

「デパート」をおかずに白ごはんを食べたのなら、もう分かる。メンバーがつくる未来がどんな豪華なディナーよりも贅沢で、明日への活力になることを。小春日和だった当日の外気だけでない。胸に残ったのはほんわかと甘い「幸福」の余韻だった。

■2026年2月15日（日）Veats SHIBUYA

クマリデパート古今東西ワンマンライブ「デパートをおかずに白ごはんを食べます！」

M1:愛 Eye Catch

M2:シン・ククククマリデパート

M3:クマった！釣られちゃった♡

M4:豆まきパラダイス

M5:YES モチ FEVER

M6: 幸せハッシン！フロムキッチン

MC

M7: 止まらない！ト・マンナヨ！

M8: ヒ・ミ・ツ

M9:あれ？ロマンチック

M10:冬 バレバレ晴れーション

M11:愛 Phone 渋谷

MC

M12:ミライ

M13:ふたつの冬

M14:夏へのとびら

M15:あみだ☆ふぉーちゅーん

MC

M16:シャダーイクン

M17:限界無限大ケン%

M18:SUN 百 6 じゅ〜GO！日ッチ☆

M19:二十四時間四六時中

Encore

En1:クマった！釣られちゃった♡

MC

En2: サクラになっちゃうよ！

En3:2060 年チェリーブロッサムの旅