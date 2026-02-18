CUTIE STREET、ボカロP・ナユタン星人による超新星な楽曲「でぃすこみゅーたんと！」配信リリース。描き下ろしのアニメーションMV公開も
CUTIE STREETが、新曲「でぃすこみゅーたんと！」本日配信リリースした。あわせて、メンバーたちをイラストで描いたアニメーションMVも公開された。
本作は、「エイリアンエイリアン」「太陽系デスコ」などを手がけたボカロP・ナユタン星人による書き下ろし楽曲。テーマは「宇宙人」と「地球人」で、独自のユーモアとウィットを交えポップなサウンドに昇華した楽曲になっているという。
また、ナユタン星人のMVなども手がけたイラストレーター・逢編いあむがCUTIE STREETのメンバーたちを描き下ろしたアニメーションMVも公開された。
なお、CUTIE STREETは5月27日に3rdシングルCDを発売予定。5月30日・31日にはGLION ARENA KOBE、6月16日・17日には有明アリーナでの単独公演が決定しており、さらに8月25日・26日の2日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演開催が決定している。
◾️「でぃすこみゅーたんと！」
2026年2月18日（水）リリース
配信：https://kawaii-lab.lnk.to/Discommutant
▼MV / niconico
https://www.nicovideo.jp/watch/sm45961386?ref=garage_share_oth
◾️3rdシングルCD「タイトル未定」
発売日：2026年5月27日（水）
購入：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD
初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）
CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）
STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）
きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）
通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）
▼予約者優先 先着オリジナル特典
○Amazon.co.jp
形態別メガジャケ
・初回限定盤 / きゅーすと盤 / 通常盤：形態別メガジャケ
・CUTIE盤：梅田、川本、古澤 デジタルサイン入りメガジャケ
・STREET盤：板倉、桜庭、佐野、増田、真鍋 デジタルサイン入りメガジャケ
○TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：桜庭遥花 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：桜庭遥花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：古澤里紗 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：古澤里紗 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
・初回限定盤：佐野愛花 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：佐野愛花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○楽天ブックス
・初回限定盤：増田彩乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：増田彩乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○ネオウィング
・初回限定盤：梅田みゆ デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：梅田みゆ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○セブンネットショッピング
・初回限定盤：川本笑瑠 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：川本笑瑠 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○Joshin（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：板倉可奈 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：板倉可奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○Sony Music Shop
・初回限定盤：真鍋凪咲 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：真鍋凪咲 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○応援店共通特典
・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◆リリースイベント情報
2026年
2月21日（土）【宮城県】リリースイベント @宮城県某所
2月28日（土）【北海道】大特典会 @アクセスサッポロ
3月21日（土）【東京都】大特典会 @ベルサール汐留
5月6日（水・祝）【大阪府】大特典 @グランキューブ大阪 イベントホール
5月9日（土）【広島県】大特典会 @福山ビッグローズ
5月10（日）【福岡県】大特典会 @博多国際展示場＆カンファレンスセンター4F
5月23日（土）【東京都】大特典会 @ベルサール渋谷ファースト
5月24日（日）【東京都】大特典会 @ベルサール渋谷ファースト
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
◾️＜CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026＞
2026年8月25日（火）開場 16:30 / 開演 18:00
2026年8月26日（水）開場 15:30 / 開演 17:00
会場：東京都 日本武道館
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/2ndanniversarylive
◾️＜CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET-＞
＜CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day1＞
日時：2026年5月30日（土） OPEN17:30 / START 19:00（予定）
会場：愛知県 GLION ARENA KOBE
＜CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day2＞
日時：2026年5月31日（日） OPEN14:00 / START 16:00（予定）
会場：愛知県 GLION ARENA KOBE
＜CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day1＞
日時：2026年6月16日（火） OPEN16:00 / START 18:00（予定）
会場：東京都 有明アリーナ
＜CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day2＞
日時：2026年6月17日（水） OPEN15:30 / START 17:30（予定）
会場：東京都 有明アリーナ
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cslive0405street
関連リンク
◆CUTIE STREET オフィシャルサイト
◆CUTIE STREET オフィシャルX
◆CUTIE STREET オフィシャルInstagram
◆CUTIE STREET オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CUTIE STREET オフィシャルTikTok