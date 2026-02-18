◾️3rdシングルCD「タイトル未定」

発売日：2026年5月27日（水）

購入：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD

初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）

CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）

STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）

きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）

通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）

▼予約者優先 先着オリジナル特典

○Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤 / きゅーすと盤 / 通常盤：形態別メガジャケ

・CUTIE盤：梅田、川本、古澤 デジタルサイン入りメガジャケ

・STREET盤：板倉、桜庭、佐野、増田、真鍋 デジタルサイン入りメガジャケ

○TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：桜庭遥花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：桜庭遥花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：古澤里紗 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：古澤里紗 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

・初回限定盤：佐野愛花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：佐野愛花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○楽天ブックス

・初回限定盤：増田彩乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：増田彩乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○ネオウィング

・初回限定盤：梅田みゆ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：梅田みゆ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○セブンネットショッピング

・初回限定盤：川本笑瑠 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：川本笑瑠 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○Joshin（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：板倉可奈 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：板倉可奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○Sony Music Shop

・初回限定盤：真鍋凪咲 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：真鍋凪咲 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○応援店共通特典

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◆リリースイベント情報

2026年

2月21日（土）【宮城県】リリースイベント @宮城県某所

2月28日（土）【北海道】大特典会 @アクセスサッポロ

3月21日（土）【東京都】大特典会 @ベルサール汐留

5月6日（水・祝）【大阪府】大特典 @グランキューブ大阪 イベントホール

5月9日（土）【広島県】大特典会 @福山ビッグローズ

5月10（日）【福岡県】大特典会 @博多国際展示場＆カンファレンスセンター4F

5月23日（土）【東京都】大特典会 @ベルサール渋谷ファースト

5月24日（日）【東京都】大特典会 @ベルサール渋谷ファースト

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。