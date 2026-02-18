さとうもかが、新曲「喫茶ドエル」本日配信リリースした。

2026年1作目となる本作は、AOR〜シティポップを感じさせるサウンドと切ない恋愛模様が等身大の言葉で綴られた逆失恋ソングになっているという。レコーディングメンバーはシンリズム（G）、厚海義朗（B）、沼澤成毅（Key）、河合宏知（Dr）のレギュラーメンバーの他、武嶋聡（Fl、Cl）を迎えた布陣で行った。

また本日20時に「喫茶ドエル」のMVも公開された。今回のMVはとある喫茶店を舞台に制作しており、園凛と萩原護がカップル役、さとうもかが店員役を演じ、歌詞に沿った男女の葛藤が伝わる映像になっているという。監督は仲原達彦が務めた。

◆ ◆ ◆

◾️さとうもか メッセージ

恋愛をしていると、振られる方が衝撃的だし辛い場合が多いと思うのですが、別れを告げる方も覚悟や勇気が必要で、伝えるまでにたくさん悩んでいると思うんです。というわけで、この曲は別れを告げる側の葛藤を描いた逆失恋ソングです。今日こそ伝えようと喫茶店に入って、相手は呑気にカツカレーを頼むけど、自分自身は気が重くてアイスコーヒーだけ。切り出そうとした時、カツカレーの湯気が2人を隔てて別れをとどまらせてくる…みたいなワンシーンが歌詞になっています。

作曲の話だと、今までほとんどの曲を曲先で作ってきたのですが、これは詞先で作りました。歌詞と音の渋さがリンクしている感じもあると思うので、世界観に入り込んで聴いてもらえたら嬉しいです！

◆ ◆ ◆

https://youtu.be/JRnmKgoh2VE

また、さとうもかは全国13公演に及ぶ＜弾き語りワンマン全国ツアー「OUR VOYAGE 2026 今を抱きしめて」＞を開催中。一部公演を除き既に各地チケットはソールドアウトしている。

◾️＜弾き語りワンマン全国ツアー「OUR VOYAGE 2026 今を抱きしめて」＞ ※終了公演は省略

2026年2月21日（土）北海道@札幌musica hall cafe SOLDOUT!!

2026年2月22日（日）仙台@カフェ モーツアルトアトリエ SOLDOUT!!

2026年3月1日（日）名古屋@金山ブラジルコーヒーSOLDOUT!!

2026年3月7日（土）大阪＠EL NAGUE SOLDOUT!!

2026年3月8日（日）静岡@DAIDAI SOLDOUT!!

2026年3月15日（日）金沢@もっきりや SOLDOUT!!

2026年3月20日（金）香川＠燦庫

2026年3月21日（土）岡山@BLUE BLUES SOLDOUT!!

2026年3月22日（日）広島@ref. SOLDOUT!!

2026年3月28日（土）京都＠SILVER WINGS

2026年3月29（日）福岡@FOOLS GOLD SOLDOUT!!

2026年4月4日（土）東京@TimeOut Café & Diner SOLDOUT!!

チケット前売り4,000円

※ドリンク代別

※各会場の開場/開演は公式サイトをご確認ください