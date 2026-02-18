WENDYが、デジタルシングル「Take your time」を本日リリースした。

本作は、70’s〜80’sロックからの影響を色濃く感じさせるギターサウンドに、現代的なサウンドデザインを掛け合わせた一曲だという。キャッチーで耳に残るメロディに込められているのは、20代のリアルな感情で、迷い、葛藤、それでも前へ進もうとする意志を等身大の言葉とエネルギーで描き出した作品に仕上がったとのことだ。

◆ ◆ ◆

◾️Skye（Vo）コメント

自分の目標や夢を支えてくれる人もいれば、悪気なく自分の歩みを止める人もいる。“Take your time”は「ゆっくりでいい」という意味じゃない。俺の時間を無駄にするな、邪魔はするな。そんな気持ちをそのままぶつけた曲です。今リリースしている中でも一番リアルで素直な楽曲だと思っています。WENDYを応援してくれているみんなは仲間だと思っています。俺たちがやろうとしていることは簡単じゃないし、不可能だと言われることもある。でも、心の底から信じてくれる人が一人でもいる限り絶対に諦めない。4/25のワンマンライブも、これからの活動も、画面越しじゃなくて会場で一緒に感じてほしい。みんながWENDYにかけてくれる想いと時間は、絶対に無駄にさせません。

◆ ◆ ◆

◾️＜Your faith My fire＞ 日程：2026年4月25日（土）東京・Veats Shibuya

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

チケット：前売 \3,800（税込） / 当日 \4,300（税込）

https://eplus.jp/wendy/