ドレスコーズが、2026年3月4日に発売するライブ映像商品『grotesque human』より「リンチ」の映像を公開した。

『grotesque human』には、2025年に開催された“ドレスコーズ史上最大規模”のワンマンツアー＜The Dresscodes TOUR 2025“grotesque human”＞のファイナルである東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)公演が収録されている。10thアルバム『†』を引っ提げたツアーに相応しく、ドレスコーズのロックンロールが詰まった公演の様子を堪能することができるという。

今回公開された「リンチ」は、10thアルバム『†』収録曲の中でも、重く激しい曲調が特に印象的な楽曲。会場の盛り上がりがひしひしと伝わってくる映像になっており、首をもたげながら、観客一人一人をにらみつけるようにして歌っているという志磨遼平のパフォーマンスをご覧いただきたい。

『grotesque human』は、Blu-ray・DVDに加え、数量限定生産版も発売される。数量限定生産版には「grotesque human」Blu-rayにブランケット判サイズ ZINE「ロックンロールとよばれる音楽と人々」が同梱される仕様となる。500部限定の販売となるため、早めの予約をお勧めしたい。

さらに、『grotesque human』の発売を記念したポップアップイベント＜「grotesque human」POPUP SHOP inニュースペース パ＞の詳細も決定した。会場では、『grotesque human』をはじめとする映像商品、CD、LP、各種グッズに加えて、今回のポップアップショップにあわせて新たに製作された、新規デザインのTシャツを販売予定とのこと。加えて、ここでしか手に入らない全10種の缶バッジをラインナップしたガチャガチャも設置される。

また、商品の購入者はサイン入りパネルが当たる抽選会へ参加できるので、こちらもぜひチェックしていただきたい。さらに、会場では＜The Dresscodes TOUR 2025“grotesque human”＞のライブ写真パネルや衣装の展示など、『grotesque human』を追体験できる展示が実施されるとのことだ。

なおドレスコーズは、『grotesque human』の発売の他、大阪・心斎橋BIG CATにてa flood of circleの対バンツアー＜20周年記念ツアー日本武道館への道＞への出演も決まっている。さらに、全国8都市を巡る2026年のワンマンツアーの開催も控えている。

◾️ライブ映像商品『grotesque human』

2026年3月4日（水）発売

予約： https://dress.lnk.to/ghtPR ＜Blu-ray＞

\6,380（税込）KIXM−643

＜DVD＞

\6,380（税込）KIBM−1149

＜数量限定生産版＞※ELR Store限定商品

\10,000（税込）NXD-1125

Blu-ray+ZINE（16P）※ブランケット判サイズ（40.6cm×54.5cm）

予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1125/

※500セット限定での販売 ▼ZINE詳細

『ロックンロールとよばれる音楽と人々』

・写真「シスターマン」間仲 宇

・鼎談「ロックンロールってなんだろう」

志磨遼平（ドレスコーズ）×須藤朋寿（NEWFOLK主宰）×矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）

・楽曲リスト「2025年のためのロックンロール・ソング 10選」

選者：志磨遼平（ドレスコーズ） / 須藤朋寿（NEWFOLK主宰） / 矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）

・小説「ハディとテン」 吉田棒一

・ライブレポート「Fuck youとGood luck、それから」黒田隆太朗

・楽曲リスト「“grotesque human” ツアー会場におけるBGM、あるいは黎明期のサン・レコードのベスト・シングルス」選者：志磨遼平（ドレスコーズ）

・写真「the dresscodes TOUR2025 “grotesque human” Live Photo」森 好弘

・座談会「仲良いんです、僕達」メンバー5人で語る “grotesque human” ツアーの裏側

志磨遼平×田代祐也×有島コレスケ×中村圭作×ビートさとし ▼収録内容 ※Blu-ray / DVD / 数量限定生産版共通

The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human” ライブ本編（2025年7月6日@Zepp Shinjuku（TOKYO）公演）

01.ヴィシャス

02.うつくしさ

03.リンチ

04.人間不信

05.この悪魔め

06.聖者

07.がっかりすぎるわ

08.悲しい男

09.ロックンロール・ベイビーナウ

10.REBEL SONG

11.コミック・ジェネレイション

12.ビューティフル

13.シスターマン

14.ミスフィッツ

15.愛に気をつけてね ▼法人別購入特典

Amazon.co.jp：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.1

楽天ブックス：「grotesque human」ミニアクリルスタンド(ジャケット写真絵柄)

TOWER RECORDS：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.2

ELRstore：「grotesque human」 全曲収録ライブアルバムCD

※特典絵柄は後日公開いたします。

※＜数量限定生産版＞はELR Store購入特典の対象外となり、お付けできませんので予めご了承ください。

◾️＜“宇宙最速”「grotesque human」先行上映会＞ 開催日：2月24日（火）開場：19:00 開演：19:30（予定）

開催場所: 東京都・ユーロライブ（渋谷）

登壇：志磨遼平、二宮ユーキ（「grotesque human」映像監督）

予約対象期間：2月1日（日）23:59まで

（コンビニ決済の方も2月1日(日)23:59までにご入金の方対象）

※＜数量限定生産版＞は対象外となります。

※対象期間を過ぎたご注文は対象外とさせていただきます。

※ご予約枚数につきご応募いただけます。

◾️「grotesque human」POPUP SHOP inニュースペース パ 開催期間：3月3日（火）〜3月8日（日）

営業時間：13:00〜19:30

※3月3日（火）は17:00〜19:30、3月8日（日）は12:00〜16:00

開催場所：ニュースペース パ（東京都渋谷区神宮前2-20-9 ホワイトビル1F​）

詳細：https://evilamag.com/news/post/12145/

◾️＜a flood of circle 20周年記念ツアー “日本武道館への道”＞ 開催日時：3月13日（金）

開場/開演：18:00 開場 / 19:00 開演

開催場所：大阪・心斎橋BIG CAT

共演：a flood of circle

ライブ詳細：http://afloodofcircle.com/live/ チケット：前売り\4,800（ドリンク代別）

※スタンディング

※未就学児入場不可一般発売中 お問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666

■＜the dresscodes TOUR2026＞ 2026年

6月13日（土）宮城・仙台 Rensa

6月21日（日）北海道・札幌 PENNY LANE24

6月28日（日）石川・金沢 EIGHT HALL

7月4日（土）福岡・DRUM LOGOS

7月5日（日）岡山・YEBISU YA PRO

7月11日（土）愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE

7月12日（日）大阪・GOLLILA HALL OSAKA

7月20日（月・祝）東京・Zepp Haneda（TOKYO） ▼チケット

前売り 立見\6,000 立見U-22 \4,500（ともにドリンク代別）

当日券 立見\6,500 立見U-22 \5,000（ともにドリンク代別） ○Zepp Haneda（TOKYO）公演

前売り 1F立見 \6,000 1F立見U-22 \4,500 2F指定席 \7,000 （ともにドリンク代別）

当日券 1F立見 \6,500 1F立見U-22 \5,000 2F指定席 \7,500 （ともにドリンク代別） ○「割引チケット U-22」について

公演日当日に22歳以下の方が対象になる割引チケットです。

U-22チケットでご入場の際、顔写真付き身分証明書の原本（小学生は年齢の証明できる身分証明書の原本）の提示が必要です。

対象となる身分証明書の原本をお持ちでない方は、通常チケットとの差額￥1,500を現金にて貰い受けます。