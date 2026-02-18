秋山黄色が、コラボEP『Scissor Hands Up』を2月25日に配信限定リリースすることを発表した。

EP『Scissor Hands Up』は、秋山黄色にとって初のコラボEPとなる。2025年8月にリリースした100回嘔吐とのコラボ曲「ネイルイズデッド feat.100回嘔吐」、2026年1月に発表したyamaが作詞を担当した「Nemophila feat. yama」の2曲に加えて、TOOBOEとの競作コラボ「夜においていかれました feat. TOOBOE」、さらにボカロP・Neruが作詞作曲を担当し、秋山黄色が歌唱を行った「黒になる feat. Neru」という新たな2曲を収録した4曲入りのEPとなる。

さらに、本コラボEPは先日発表された、3月11日に発売される自身5枚目のアルバム『Magic if』の初回生産限定盤の特典として収録されることも本日解禁となった。

『Magic if』とは、演技術で“もし自分が〜だったら”と自身に問いかけて思考するメソッドのこと。もし自分が別の人生を歩んでいたら？もしもこんな世の中ではなかったとしたら？と自身に問いかけるように思考を張り巡らせ制作したという。

また、2026年3月には＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞が開催される。東京公演はアルバム『Magic if』の発売日である3月11日にLINE CUBE SHIBUYA、大阪公演は3月20日にNHK大阪ホールにて開催予定だ。

◆ ◆ ◆

◾️秋山黄色 コメント

アレンジしてもらったり、作詞して歌ってもらったり、一緒に作ったり、曲を書いてもらって俺が歌ったりと色々なことをしてみました。手を取り合うのは苦手ですがお互いの凶器を掲げてみましたよ。おたのしみに〜

◆ ◆ ◆

◾️100回嘔吐 コメント

痛みと自己理解、繊細さと強さを兼ね備えた歌詞がとてもすきです。メロディ、歌い方ももちろん。曲の世界観を演出できるようなアレンジを目指しました。個人的に秋山黄色さんの曲、聴いていたのでご一緒できてとても光栄でした。

◆ ◆ ◆

◾️yama コメント

暗闇の中に居続けなければ、軽薄に見られてしまう気がしていた。

幸せを感じると、誰かを裏切るような罪悪感があった。

コントロール不可能な「幸せ」という感覚に、身を委ねるのが怖かった。

だけど、それでいい。

対極にあるすべてのものは、いつも紙一重なのだと自覚していればいい。

暗闇の中でも、木漏れ日の下でも、

僕らは些細に変化する感情の中で、その都度音楽を選び、聴き、浴び、

心の倍音を作っている。

どうしようもなくなったなら、どうか思い出してください。

君が、僕が、一瞬の積み重なりの中で、確かにこの世界に存在し、音楽を聴いていたことを。

音楽を頼りに生きる僕たちと、君たちを祈って、この曲を書きました。

この曲を書くことで、ようやく自らを赦せたような気がします。

どうか届きますように。

◆ ◆ ◆

◾️TOOBOE コメント

秋山黄色さんとの共作、否、競作となります。お互いに交互にボールを投げつけ合うようにトラックを往復させながら作りました。同じメロディやコード感でもボーカリストが違うだけでもここまで旨味も変わってくるのかという発見でとても心躍る体験ができました。いつまでも欲に対してハングリーでありたいという私たちの交差点が曲になりました。宜しくお願いします。

◆ ◆ ◆

◾️Neru コメント

暗黒の秋山黄色です

◆ ◆ ◆

◾️EP『Scissor Hands Up』

2026年2月25日（水）リリース

配信：https://erj.lnk.to/Ops0Cs ▼収録曲

1.ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐

2.Nemophila feat. yama

3.夜においていかれました feat. TOOBOE

4.黒になる feat. Neru

◾️5thアルバム『Magic if』

2026年3月11日（水）リリース

配信：https://erj.lnk.to/ByfitG ○初回生産限定盤（2CD＋Blu-ray）

アナログサイズジャケット仕様

品番：ESCL-6220〜6222 価格￥8,300（税込） ○通常盤（CD Only）

品番：ESCL-6223 価格：￥3,500（税込） ▼CD収録曲（初回 / 通常共通）

1.DO NOT DISTURB

2.Quest

3.INSOMNIA

4.マイペース・イズ・マイン

5.風鈴

6.ながれぼし

7.Wannabe

8.魔法のもしも ▼初回生産限定盤特典

DISC2 EP『Scissor Hands Up』

1.ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐

2.Nemophila feat. yama

3.夜においていかれました feat. TOOBOE

4.黒になる feat. Neru DISC3 Blu-ray：

秋山黄色 presents「BUG SESSION vol.2」at 東京キネマ倶楽部 2025.09.05 本編映像

Kiro Akiyama 5th Anniversary Document ▼購入者特典

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ Magic if sticker ver.1

HMV（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）・・・ Magic if sticker ver.2

秋山黄色応援店 ・・・ Magic if sticker ver.3

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ

Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

◾️＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞ 〈東京公演〉

日程：2026年3月11日（水）

会場：LINE CUBE SHIBUYA

開場/開演：17:30/18:30

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) 〈大阪公演〉

日程：2026年3月20日（金・祝）

会場：NHK大阪ホール

開場/開演：16:00/17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00) ▼券種 / チケット料金

全席指定：\6,800（税込）

注釈付き指定席：^6,800（税込）

※未就学児童入場不可（小学生以上のご入場される方全てにチケット必要）

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可能

※電子チケット / 紙チケット 併用、発券開始公演日3日前から ＜注釈付き指定席＞

※ステージ演出の一部、またはステージが見えにくいお席となります。

※座席位置によって、見切れの度合いは異なりますのでご注意ください。

※視聴環境を理由にしたご購入後の返金、座席の振替はできません。 ▼チケット情報

・一般発売（先着）：2026年2月14日（土）10:00 〜

イープラス：https://eplus.jp/akiyamakiro26/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/akiyamakiro26/

ローソンチケット：https://l-tike.com/akiyamakiro26/

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第、販売を終了いたしますので予めご了承ください。

※ステージプラン確定につき、一般発売日より東京公演のみ注釈付き指定席も若干数販売いたします。 ▼注意事項

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止。

※営利目的の転売禁止。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しは出来ません。

※出演者へのプレゼントやお花(ロビー花)のお預かりは辞退させて頂きます。

※入り待ち・出待ちはお控え下さい(会場・空港・駅・ホテル等)。

公演終了後、会場を出られた方は付近に溜まらずに解散をお願い致します。

出演者とお客様の安全を守るため、ご理解とご協力を承りますようお願い致します。

◾️＜秋山黄色 ONEMAN LIVE 「黄一色｣ IN TAIPEI＞ 日程：2026年4月11日（土）

会場：SUB LIVE（台北市南港區市民大道八段99號）

開場/開演：18:30/20:00

お問い合わせ：vagabond.fest.tw@gmail.com ▼券種/チケット料金

チケット種類｜

・VIP NT$2,749 ※SOLD OUT

・GA NT$1,750

・VIP 障がい者割引 NT$1,374

・GA 障がい者割引 NT$875

・当日 GA NT$2,000

※全席スタンディング、チケット番号順に入場

※VIPチケット：指定時間内のグッズ先行購入＆優先入場(チケット番号順)＋1元で特典券追加購入可能 ▼チケット情報

販売ページ：KKTIX

https://vagabondfest.kktix.cc/events/kiroakiyamaintaipei

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

※日本国内からもご購入可能です。