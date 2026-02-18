asmi、韓国ボカロP・TAKとのタッグで“曖・昧・未・満”な恋心を歌う新曲「チョコっと好きよ」配信リリース決定
asmiが、新曲「チョコっと好きよ」を2月25日に配信リリースすることを発表した。
本作は、「PPPP」「MELON LEMON COOKIE」などで注目を集める韓国出身の音楽プロデューサー・TAKによる書き下ろし楽曲。作詞・作曲・編曲をTAKが手がけ、asmiとは2025年12月にTAKの楽曲「逆さ月」へのfeat参加に続くタッグとなる。バレンタインを過ぎたあとにふと残る、“曖・昧・未・満”な恋心を描いたラブソングに仕上がっているとのことだ。
また、Apple MusicでのPre-Add、SpotifyでのPre-Saveもスタートしている。また、楽曲はすでにasmiのオフィシャルSNSにて一部公開されているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「チョコっと好きよ」
2026年2月25日（水）リリース
▼Pre-Add / Pre-Save
https://asmi.lnk.to/ChocoKindaLikeYou_PAPS
作詞・作曲・編曲：TAK
