SPYAIR、ニューアルバム『RE-BIRTH』詳細解禁
SPYAIRのニューアルバム『RE-BIRTH』のジャケット、収録曲などアルバム詳細が発表された。
本作は、2023年にYOSUKE(Vo)が加入し再起をかけて放った表題曲「RE-BIRTH」から、現在放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌となっている最新シングル「Kill the Noise」まで、新体制SPYAIR以降の3年間の歴史を感じられるアルバムとなっている。
ストリーミング2億回再生を突破しSPYAIRの歴史を塗り替えた自身最大のヒット曲「オレンジ」はもちろん、ボートレース2025 CMソングとして全国で大量オンエアされ話題を呼んだ「Chase the Shine」など新体制SPYAIR全楽曲に加え、本作のために書き下ろされた新録曲「Darling」「STILL ON FIRE」も収録。
CDは、初回生産限定盤と通常盤の2形態でのリリースとなる。初回生産限定盤は、三方背スリーブケース付きデジパック仕様となっており、付属のBlu-rayには今年1月にZepp Haneda (TOKYO)で開催した＜SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -＞より、アルバム収録曲の最新ライブ映像8曲に加え、この3年間に発表されたミュージックビデオと、撮影の舞台裏を収めたビハインドシーンも収録。
各CDショップの店舗特典も発表され、CD予約も本日より開始となっている。
『RE-BIRTH』
予約：https://spyair.lnk.to/93F2Cd
配信予約：https://spyair.lnk.to/PMNmIH
■初回生産限定盤：CD＋Blu-ray
品番：AICL 4886-4887／価格：￥7,000
三方背スリーブケース付きデジパック仕様
■通常盤：CD Only
品番：AICL 4888／価格：￥3,500 (税込)
Disc1：CDRE-BIRTHChase the Shineオレンジ青Kill the NoiseDarlingFEEL SO GOODBring the Beat BackBuddySTILL ON FIRE
Disc2：Blu-ray ※初回生産限定盤のみ
■SPYAIR TOUR 2026 - BUDDY -
Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2026.1.20
・RE-BIRTH
・FEEL SO GOOD
・Bring the Beat Back
・Chase the Shine
・青
・Buddy
・オレンジ
・Kill the Noise
■Music Video & Behind The Scenes
・RE-BIRTH
・オレンジ
・青
・Buddy
・Chase the Shine
・Kill the Noise
■タイアップ
RE-BIRTH ----- 『JUST LIKE THIS 2023』テーマソング(2023年8月)
FEEL SO GOOD --『Just Like This 2024』テーマソング(2023年9月)
オレンジ -----『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌(2024年2月)
青 -------- TVアニメ『青のミブロ』オープニングテーマ(2024年10月)
Buddy ------- フジテレビ系水10ドラマ 『問題物件』主題歌(2025年1月)
Chase the Shine --- 『ボートレース2025CMソング(2025年7月)
Bring the Beat Back -- 『JUST LIKE THIS 2025』テーマソング(2025年9月)
Kill the Noise ---- TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』主題歌(2026年1月)
■店舗特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：クリアポーチ
・セブンネット：巾着ショルダー
・HMV：L判ブロマイド
・タワーレコード：ステッカーA
・SPYAIR応援店：ステッカーB
※応援店対象店舗はコチラ
https://www.spyair.net/shoplist/260318/
ライブ情報
＜SPYAIR TOUR 2026 - KILL THE NOISE -＞
2/14 (土) 神奈川・Yokohama Bay Hall
2/21 (土) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
2/22 (日) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO
2/28 (土) 石川・金沢Eight Hall
3/01 (日) 新潟・NIIGATA LOTS
3/07(土) 愛媛・松山WstudioRED
3/08(日) 香川・高松MONSTER
＜SPYAIR TOUR 2026 - RE-BIRTH -＞
3/20(金・祝) 千葉・松戸 森のホール21
3/29(日) 大阪・オリックス劇場
4/05(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール
4/12(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
4/29(水・祝) 北海道・札幌教育文化会館
5/14(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
チケット：https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026
関連リンク
◆SPYAIR オフィシャルサイト
◆SPYAIR オフィシャルX
◆SPYAIR オフィシャルInstagram
◆SPYAIR オフィシャルYouTubeチャンネル
◆SPYAIR オフィシャルTikTok